HABER

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının zanlıları hakkında neler biliniyor?

16.03.2019 07:41 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında baş zanlının 28 yaşındaki Avustralyalı Brenton Tarrant olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının zanlıları hakkında neler biliniyor?

'Aşırı- sağcı' Tarrant, saldırıları kendi bakış açısından kaydedilen canlı bir video akışı olarak internete aktardı.

Bir video oyununa benzetilerek çekilen tüyler ürpertici görüntülerde, bu kişinin Nur Camii içinde, önüne gelen kadın, erkek, çocuk herkese yakın mesafeden nasıl ateş ettiği görülüyor.

Zanlının daha önce şiddete teşvik edici aşırı sağ propaganda içeren uzun bir metni de internete yüklediği belirlendi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tarrant da dahil olmak üzere halen 3 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Cumartesi günü çıkarıldığı mahkemece gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen Tarrant, 5 Nisan'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da zanlılardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu doğrulamıştı.

Morrison bu kişinin "aşırı sağcı, şiddet yanlısı bir terörist" olduğunu söyledi ve Yeni Zelanda'daki soruşturmaya Avustralya makamlarının da destek vereceğini bildirdi.

SALDIRININ CANLI VİDEO AKIŞI

İnternete konulan canlı video akışında, filmi çeken kişinin saldırıyı doğrudan aktarmak üzere başına bir kamera yerleştirdiği anlaşılıyor.

Nur Camii'ndeki saldırıyı an be an canlı gösteren video Facebook'da da kısa bir süre paylaşıldı.

Saldırıyı gerçekleştirmeye giden kişinin otomobilinde arka planında duyulan müziğin, 1990'lardaki Bosna savaşı sırasında Sırp milliyetçi milisleri Çetniklere ait bir marş olduğu belirlendi.

Marşta 1990'lı yıllardaki eylemlerinden dolayı uluslararası mahkeme tarafından soykırım ve savaş suçlarından mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç'den övgüyle söz ediliyor.

Zanlının elindeki silahın üzerinde de Müslümanları ve göçmenleri öldürmekten mahkum olmuş kişilerin isimlerinin yazılı olduğu görülüyor.

BBC1

BEYAZ IRKIN ÜSTÜNLÜĞÜ FİKRİNE DAYALI BİR 'MANİFESTO'

Avustralya medyası, zanlının Sidney'in 600 km kuzeyindeki Grafton kasabasından geldiğini ve daha önce bir spor merkezinde çalışmış olduğunu yazdı.

Zanlının çalıştığı spor merkezini işleten Tracey Gray, yerel medyaya verdiği mülakatta Tarrant hakkında, "Aşırı görüşlü ya da dengesiz olduğunu belli edecek hiç bir şey yapmadı" diyor.

İnternete koyduğu 'Büyük Yer Değiştirme' (The Great Replacement) başlıklı 74 sayfalık bir belgede zanlı, 2017 yılında Avrupa'yı ziyaret ettiğinde gördüğü şeylere öfkelendiğini ve döndüğünde saldırıyı planlamaya başladığını anlatıyor.

Metinden, zanlının Nur Camii'ni 3 ay önce hedef olarak seçtiği, saldırıda ölmemeyi hedeflediği ve eyleminin hedefinin de korku salmak olduğu anlaşılıyor.

Onlarca sayfalık bu metinde uzun uzun Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden örneklerle, Avrupa halklarının yok olmakta olup onların yerini "farklı, daha aşağı ve tehlikeli kültürlerden gelen göçmenlerin" aldığı yolunda bir komplo teorisi işleniyor.

Metin esasen Müslümanlardan korkmak ve nefret etmek gerektiğini anlatan uluslararası bir ırkçı manifesto niteliğinde.

BBC2

"YÜKSEK PROFİLLİ DÜŞMANLAR" ARASINDA ERDOĞAN DA VAR

Devletlerin ve kurumların, "küresel kapitalizmin devamını sağlayabilmek için" göçmen akışını hızlandırmak suretiyle "beyaz soykırımını" teşvik ettiği inancı da bu teorinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Metinde, bu kapsamda "yüksek profil sahibi düşmanlar" olarak sayılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan hakkında tehditler de yer alıyor.

Metinde ara ara Yahudi düşmanlığı da su yüzüne çıkıyor ve dünya ekonomisine egemen olan bu sistemden Yahudilerin sorumlu olduğuna ilişkin neo-Nazi iddiaları dile getiriliyor.

ULUSLARARASI BİR HAREKETİN PARÇASI MI?

Fakat daha önemlisi, bu komplo teorisi içinde ifade edilen düşüncelerin, bir kişinin yayınladığı bir metinden ibaret olmaması.

Büyük Yer Değiştirme terimi ilk olarak Fransa'da kullanılmıştı, ama bu artık dünya çapında bir çok ırkçı grup tarafından benimsenen bir teori.

Bu grupları ve faaliyetlerini irdeleyen BBC muhabiri Dominic Casciani, bu teorinin önde gelen savunucuları arasında Avrupa'daki İslam karşıtı Kuşak Kimliği (Generation Identity) adlı hareketin üyelerinin bulunduğunu söylüyor.

Bunun da ötesinde bu komplo teorisi, Facebook'daki kapalı gruplar ve diğer sosyal medya platformları başta olmak üzere geniş ve giderek de büyüyen bir akımın ana hattını oluşturuyor.

Bu gruplarda paylaşılan her türlü sahte haber linki ve içeriği, gerçeklerle ve güvenilir kaynaklarla bağını tamamen koparmış kişilerin korkularını ve öfkelerini iyice artırıyor.

BBC3

GÖZALTINDAKİ DİĞER KİŞİLER KİM?

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gözaltındaki kişilerin hiçbirinin daha önce güvenlik örgütlerinin izlediği kişiler olmadığını söyledi.

Tarrant'ın ülkede yasal bir şekilde silah edindiğini söyleyen Ardern, Yeni Zelanda'daki silah yasalarının sıkılaştırılacağı sözünü verdi.


PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Trump'tan İlk VetoTrump'tan İlk Veto
Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için karartıldıEyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için karartıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda saldırı brenton tarrant Avustralya

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Donald Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için karartıldı

Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için karartıldı

Kurbanlardan ilkinin kimliği belirlendi: 71 yaşındaki Afganistan vatandaşı Davut Nabi

Yeni Zelanda'da durakladı, ve 'İşte cennetten bir köşe' dedi

ABD'den Rusya ve Çin'e nükleer gözdağı

ABD'den Rusya ve Çin'e nükleer gözdağı

Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist mahkemeye çıkarıldı

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda' açıklaması

Donald Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.