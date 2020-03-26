HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Zelanda’daki camilerde 51 kişiyi öldüren terörist suçlamaları kabul etti

Yeni Zelanda’daki camilerde 51 kişiyi öldüren terörist suçlamaları kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 07:38 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın hakkındaki tüm suçlamaları kabul ettiği açıklandı.

Yeni Zelanda’daki camilerde 51 kişiyi öldüren terörist suçlamaları kabul etti

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, bu sabah Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada hakim karşısına çıkan 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, hakkındaki 51’i cinayet, 40’ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etti.

Duruşmaya Auckland kentinde tutuklu bulunduğu hapishaneden görsel-işitsel bağlantı yoluyla katılan ve tepkisiz olduğu görülen teröristin, avukatları aracılığıyla salı günü yaptığı başvuru üzerine haziran ayında görülmesi gereken duruşmanın erkene çekildiği açıklandı.

Terörist Tarrant, daha önce hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

MAHKEMEYE 17 KİŞİ KATILDI

Yeni Zelanda’da Kovid-19’un yayılmasına karşı dün uygulamaya konulan olağanüstü hal nedeniyle duruşmaya, medya mensupları, Müslümanları temsilen Nur Camisi İmamı Gamal Fouda, Linwood Camii İmamı Abdul Alabi Lateef ile birlikte toplam 17 kişinin katıldığı açıklandı.

Teröriste verilecek cezanın belirleneceği, mağdurlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katılımıyla gerçekleşmesi planlanan bir sonraki mahkeme tarihinin, Yeni Zelanda’daki Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ne zaman yapılacağı henüz belirlenemedi.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da Cuma namazı esnasında 29 yaşındaki aşırı sağcı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu. Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştıABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
brenton tarrant Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak'tan örnek hareket! Restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak'tan örnek hareket! Restoranlarını boşalttı ve...

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Diğer Haberler
Koronavirüs salgınında son durum! İşte ülkelerdeki ölü ve vaka sayıları

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

ABD'de koronavirüs ile mücadele için 2,2 trilyon dolarlık "teşvik paketi" onaylandı

ABD'de koronavirüs ile mücadele için 2,2 trilyon dolarlık "teşvik paketi" onaylandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı danışmanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kongo'da Cumhurbaşkanı danışmanı koronavirüsten öldü

ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü

ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: New York'u zorlu haftalar bekliyor

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: New York'u zorlu haftalar bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.