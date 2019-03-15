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Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliamda; saldırganın tüm süreci Facebook'tan canlı yayınlaması sonrası sosyal medya platformları eleştirilerin hedefi oldu.

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının her türlü yayına açık olduğunu; kelime bazlı kısıtlamalara rağmen, görüntü ve fotoğraflara yönelik denetimlerin yeterli olmadığını; katilin de bu açıktan yararlanarak bu cinayetleri canlı olarak yayınlayabildiğini belirterek; platformları eleştirdi. Uzmanlar, Facebook yetkililerinin de polisin ikazı sonrası durumdan haberdar olduğunu; bunun da platformların ne kadar denetimsiz olduğunun işareti olduğunu söyledi. Bu ve benzeri görüntülerin ilerleyen süreçte tekrar sosyal medya platformlarına yüklenebileceğini belirten uzmanlar; bunları engellemeye yönelik tedbirlerin alınmadığını söyledi.

FACEBOOK: POLİSİN İKAZI SONRASI HESAPLARI KALDIRDIK

Eleştirilere yönelik açıklama yapan Facebook Yeni Zelanda sözcüsü Mia Garlick, "Yeni Zelanda Polisi, Facebook'ta başlatılan canlı yayından kısa bir süre sonra bizi uyardı ve biz de hemen video ile birlikte saldırganın Facebook ve Instagram hesabını kaldırdık. Ayrıca, saldırıya ya da saldırganlara yönelik yapılan herhangi bir övgü ya da destek içeren yorumları da kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Youtube da Twitter hesabı üzerinden, gerçekleştirilen saldırıya dair taziyelerini ileterek; şiddet içeren herhangi bir görüntüyü kaldırmak için dikkatli bir şekilde çalıştıklarını açıkladı. (DHA)

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