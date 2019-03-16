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Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddia edilen "Ekşi Sözlük" yazarı gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli A.A'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı. A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekşi Sözlük'te terör saldırısının hemen ardından açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa yazı yazan, Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek katliama destek vermişti.

dg

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ekşi Sözlük Antalya Yeni Zelanda

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ekşi sözlük neden kişisel bilgilerini paylaşıyorsun adamın hani nerede senin düşünce özgürlüğün. bence tüm yazarlar hesaplarını iptal etmeli.
devletimiz var olsun insallahhhh icimin yaglari eridi
Baksan çocuktur. Sosyal medyada herkes aslan kesiliyor çünkü. Ama her hatanın bedeli vardır. Bu konuda insanlar ciddi eğitimden geçmeli. Ortam internet olunca her şey serbest değil!
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