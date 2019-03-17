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Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

50 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'daki cami saldırısında yaralanan Türk vatandaşlar arasında bulunan Mustafa Boztaş ile ilgili yapılan bir paylaşım ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak'ın yaptığı paylaşımla Mustafa Boztaş'ın Buz Hokeyi Milli Takımları'nın Yeni Zelanda'daki tüm faaliyetlerini yakından takip ettiği ve hokey takımımız tarafından tanındığı ortaya çıktı.

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türkiye vatandaşı Mustafa Boztaş hakkında yaptığı paylaşımda, "En büyük destekçilerimizden Mustafa Boztaş'a ve tüm yaralılarımıza şifa diliyorum." dedi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Mustafa Boztaş hakkında önemli bir detay paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Halit Albayrak, "Allah'ın evinde ibadet eden Müslüman kardeşlerimizi Cuma vakti vahşice katleden, Camii girişinde 'Merhaba kardeşim' diyen insana defalarca kurşun sıkan bu hain, kalleş terör saldırısını şiddetle kınıyorum! Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." sözleriyle saldırıyı kınadı.

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Daha sonra bir fotoğraf paylaşan Başkan Albayrak, "Buz Hokeyi Milli Takımlarımızın Yeni Zelanda'daki tüm faaliyetlerinde en büyük destekçisi olan Mustafa Boztaş bugünkü hain terör saldırısında yaralanmıştır. Kendisine ve tüm yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyorum. " diyerek Mustafa Boztaş'ın Milli Takımın en büyük destekçileri arasında yer aldığını belirtti.

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Yeni Zelanda Mustafa Boztaş cami saldırısı Türk terör

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