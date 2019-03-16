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Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla bağlantılı üç kişi tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2019 01:42 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı biri Avustralya vatandaşı, üç kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla bağlantılı üç kişi tutuklandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısıyla ilişkili cinayetle suçlanan Avustralya vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığını, bu kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığını, Yeni Zelanda'da ya da başka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadığını söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden ve düzensiz aralıklarla Yeni Zelanda'ya gelen Avustralya vatandaşı zanlının, bugün mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.

Saldırılarda 2'si yarı otomatik 5 silah kullanıldığını ve saldırganın silah ruhsatını 2017'de aldığını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda'nın silah yasalarının değişeceğini, Avustralya ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve bilgi paylaşımının geliştirileceğini ifade etti.

Ülkede güvenlik önlemlerinin üst seviye çıkarıldığını belirten Ardern, vatandaşlardan da şüpheli gördükleri durumları polise haber vermelerini istedi.

Saldırıdan etkilenen yabancılar arasında Türk, Malezya, Suudi Arabistan, Pakistan, Bangladeş ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı bilgisini paylaşan Ardern, toplantıdan sonra Christchurch'ü ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

(AA)

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