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Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi

Bakanlar Kurulu sonrasında basına açıklamalarda bulunan Kurz, Avusturya'da aşırıcılığın hiçbir türüne yer olmadığını vurgulayarak bunu yaymaya çalışan her grup ya da kişiyle yasalar çerçevesinde mücadele edileceğini söyledi.

Kurz, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avustralya asıllı teröristle aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" Sözcüsü Martin Sellner'in bağlantısının ortaya çıkarıldığını belirterek "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bağlantının detaylı şekilde araştırılacağının altını çizen Kurz, Kimlikçiler Hareketi'nin kapatılmasına ilişkin İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştüm. Bu oluşuma karşı her iki bakanlık da bütün imkanlarını seferber edecek." diye konuştu.

BAĞLANTIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Avusturya'da geçen pazartesi, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 kişiyi katleden Avustralyalı terörist ile Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Sellner arasında bir bağlantı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Seller'e, soyadı Avustralyalı teröristle aynı olan bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığı tespit edilmişti.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda'da terör saldırılarını gerçekleştiren teröristin, 26 Kasım 2018'de Avusturya'ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaşmıştı.
Aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi, mülteci, göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla biliniyor. Avusturya'da Müslümanlara ait çok sayıda kurum ve kuruluşa yönelik ırkçı içerikli pankart ve yazılarla saldırıda bulunan aşırı sağcı oluşum, Avrupa'nın "göçmenler ve Müslümanlardan arındırılmasını" savunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda 'Kimlikçiler Hareketi' cami katliamı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani bir terör örgütü mehsubu organize iş chpkk teröris sevici bay kemala kalırsa suçlu muslumanlarmış ulan hırt bütün dünyda öldürülen müslümanlar oışıdı elkadeyi seni boynuna fetönün boynuna tasma takanlar üretiyor islamın terörle neişi olur niyemi kuruyor mileti dinden uzak tutarsa birleştirmese iyi sömürür kendi halkı da musluman olmasın diye islami fobi oluşturuyor senin gibi tasmalılarda hizmet ediyor yoksa islam karınca bile hesap sorar diyor zülmü yasaklıyor ama senin zihniyetin zati zülümle abad olmuş bir gürah olduğu için normal
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