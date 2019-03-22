YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI:  HAYATININ GERİ KALAN KISMINI TEK BAŞINA BİR HÜCREDE GEÇİRECEK (1) 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında camilere düzenlenen saldırıyla ilgili konuştu. Winston Peters, "Hayatının geri kalan kısmını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir" dedi.

Winston Peters, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

"Selamün Aleyküm" diyerek konuşmasına başlayan Dışişleri Bakanı Peters, "Öncelikle Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetlerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Yeni Zelanda kabinesinin iki üyesi olarak bugün buraya gelmenin çok önemli olduğunu inandığımız için buradayız. Bugün kabine temsilcisi olarak iki kişi geldik. Temel amacımız; Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıyı ne kadar lanetlediğimizi ifade etmektir. Dışişleri bakanlığından meslektaşlarımızda programlarını değiştirerek bu önemli, toplantıya katıldılar. Gerçekten çok zorlayıcı şartlar altında yaşıyoruz" dedi.