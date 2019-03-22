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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters gazetecilerin sorularını yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haber- Kamera Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL,(DHA) Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peters Anzak anması ile Türkiye'ye gelecek vatandaşlar ile ilgili sorulan soruya da Anzak anması için Türkiye'ye gelen vatandaşların daha önce de olduğu gibi iyi karşılanacağını ve yanlış anlaşılmaların tamamen ortadan kalktığını söylediğini belirtti. MANİFESTONUN İÇERİĞİ FİKRİMİZİ DEĞİŞTİRMİYOR Peters, saldırgan ile ilgili yeni bir gelişme var mı sorusuna, ?Yeni Zelanda'daki otorite ve polis teşkilatı bilgi verirse çok daha iyi olur. Ancak daha önce de söylediğim gibi polis teşkilatımız olaydan 5 dakika olay yerindeydi. 21 dakika sonra da görevde olmayan 2 polisimiz sayesinde de etkisiz hale getirildi. Kendisinin tek başına hareket ettiğine eminiz. Manifestonun içeriği fikrimizi değiştirmiyor dedi HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TEK TEK SUÇLAMALAR YÖNELTİLECEK Saldırgan ne zaman mahkemeye çıkacak sorusuna da Peters, Suçlaması yapıldı. Mahkeme tarafından suçlamalar yönlendirildi. Suçlamalar şuana kadar görülmemiş ciddiyetle hazırlanıyor, iddianameler hazırlanıyor. Hayatını kaybeden kişiler için tek tek suçlama yöneltilecek. Ayrıca yaralananlar için de cinayete teşebbüs etmek suçlaması yöneltilecek şeklinde cevap verdi. Peters ayrıca, Türkiye'nin terör saldırısının ardından arayan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin Yeni Zelanda'ya bir heyet göndermesini ve burada gösterdikleri dayanışma için memnun olduklarını kaydetti.

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