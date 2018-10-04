Yeni Zelanda Endonezya'ya deprem yardımını artırdı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden etkilenenler için yapacakları yardımın 5 milyon doları bulacağını açıkladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'ya giden Peters, Bakanlığın resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasındaki tsunami felaketinden etkilenenlere daha fazla yardımda bulunma kararı aldıklarını duyurdu.

Ülkesi adına dün açıkladığı 1,6 milyon dolarlık yardıma ek olarak Endonezya'ya daha fazla yardımda bulunacaklarını aktaran Bakan Peters, yardımların toplam 5 milyon doları bulacağını belirtti.

Söz konusu yardımları uluslararası toplumun acil yardım faaliyetlerine katkı ve pratik yardım sağlayan kuruluşlara destek vererek gerçekleştireceklerini kaydeden Peters, "Jeneratörler, su kapları ve brandalar dahil olmak üzere acil yardım malzemeleriyle dolu, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerine ait C-130 Hercules nakliye uçağı şu anda Endonezya'ya gidiyor." bilgisini paylaştı.