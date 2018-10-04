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Yeni Zelanda Endonezya'ya deprem yardımını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 07:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Winston Peters, Sulawesi depreminden etkilenenlere daha fazla yardımda bulunacaklarını duyurdu

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden etkilenenler için yapacakları yardımın 5 milyon doları bulacağını açıkladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'ya giden Peters, Bakanlığın resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasındaki tsunami felaketinden etkilenenlere daha fazla yardımda bulunma kararı aldıklarını duyurdu.

Ülkesi adına dün açıkladığı 1,6 milyon dolarlık yardıma ek olarak Endonezya'ya daha fazla yardımda bulunacaklarını aktaran Bakan Peters, yardımların toplam 5 milyon doları bulacağını belirtti.

Söz konusu yardımları uluslararası toplumun acil yardım faaliyetlerine katkı ve pratik yardım sağlayan kuruluşlara destek vererek gerçekleştireceklerini kaydeden Peters, "Jeneratörler, su kapları ve brandalar dahil olmak üzere acil yardım malzemeleriyle dolu, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerine ait C-130 Hercules nakliye uçağı şu anda Endonezya'ya gidiyor." bilgisini paylaştı.

Peters, uçağın taşıdığı malzemeleri boşalttıktan sonra deprem bölgelerine malzeme ve personel nakleden uluslararası hava köprüsü bünyesinde göre alacağını ifade etti.

İki günlük ziyaret için başkent Cakarta'ya giden Winston Peters, Endonezyalı yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5, yerel kaynaklara göre 7,4 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

Deprem ve ardından 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurduğu Donggala ve Palu kentlerinde son gelen bilgilere göre bin 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
deprem yardımı Endonezya Sulawesi Yeni Zelanda

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