Yeni Zelanda Katliamı Ayasofya’nın İbadete Açılması Tartışmasını Alevlendirdi

Yeni Zelanda’da iki camide ibadet eden 49 Müslümanın katledilmesi Türkiye’de siyasetin gündeminde. Yeni Zelanda’daki saldırı zanlısının hazırladığı manifestoda, “Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın doğu yakasında. Ama Boğaz'ın batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapolis hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak” ifadelerine yer vermesi üzerine Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi yüzlerce kişi Ayasofya’nın önünde gıyabi cenaze namazı kıldı. “İstanbul Başkent, Ayasofya Camimiz”, “Ayasofya Tüm Müslümanların Mabedidir”, "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları atan ve Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması için talepte bulunan AGD üyeleri, gıyabi cenaze namazını kıldıktan sonra Sultanahmet Meydanı’ndan ayrıldı. ​Erdoğan’dan Ayasofya’nın ibadete açılması talebine “önce Sultanahmet’i doldurun, bunlar tezgah” yanıtı verdi

Ayasofya’nın cami yapılması talebi Tekirdağ’da seçim mitingi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletildi. Kalabalıktan bir vatandaşın “Ayasofya, camii olarak ibadete açılsın” demesi üzerine Cumhurbaşkanı, “Sultanahmet'i bir doldurun ondan sonra ona bakarız. Sultanahmet'i bir doldurun ondan sonra ona bakarız. Bak şimdi Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. 4 tane 5 tane Ayasofya eder. O kadar büyük. 60 bin kişiyi alabilecek kapasitede. Ve Anadolu yakasında tüm İstanbul'da ve Türkiye'de en büyük camii oldu. Buyurun ama mesele o değil. Bu işin siyasi boyu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah” dedi. Erdoğan, İstanbul'a geldiği belirlenen Yeni Zelandalı saldırganın Türkiye’deki bağlantılarının araştırıldığını da dile getirdi. Erdoğan: “Türkiye’nin yükselmesi Haçlı artıklarının uykularını kaçırıyor” Cumhurbaşkanı, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki mitinginde ise Yeni Zelanda’daki saldırının asıl hedefinin Türkiye olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu cenaze törenlerine katılmakla görevlendiren Erdoğan, “İslam düşmanlarına Müslüman karşıtlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bizim mazlumlara sahip çıkmamız. Şüphesiz birilerinin huzurunu bozacak. Türkiye’nin yükselmesi kuşkusuz Haçlı artıklarının uykularını kaçıracak. Bize saldıran Haçlı bozuntularına sesleniyorum. Bizi hedef alan katillere ve katillerin sırtını sıvazlayan odaklar sesleniyorum. Bizi susturamayacaksınız. Siz istemesiniz de biz zalime zalim katile katil teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Bugün Türkiye tüm dünyada umudun adıdır. Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki teröristlerin gözü dönmüş katillerin ülkemizi hedef almasının sebebi budur. Türkiye her alanda başını dik tutmak mecburiyetindedir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting alanında katliamın görüntülerini izlettirmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. ​Kılıçdaroğlu: “İnsanlık dışı katliamı bütün dünya görmeli” Muhalefet ise her dinden ayrımcılığa karşı çıkıyor.