HABER

Yeni Zelanda, Nauru’daki mülteciler için devrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 06:18 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: - "Nauru’dan her yıl 150 mülteciyi Yeni Zelanda’ya alma teklifini Avustralya'ya ilettik"

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya’ya teknelerle ulaşan mültecilerin gönderildiği Nauru’dan, her yıl 150 mülteciyi ülkesine alma teklifini Avustralya'ya ilettiklerini belirtti.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Nauru’da katıldığı Pasifik Adaları Forumu toplantılarının ardından ülkesine dönen Ardern, yaklaşık 6 yıldır Nauru’da tutulan mültecilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mültecilerden mektuplar aldığını kaydeden Ardern, ‘‘Bu şekilde bana hikayeleri geldi ve o mektupları okudum, onlara cevap verdim. Fakat beklentilerinin yüksek olmasından dolayı üzülüyorum.’’ ifadesini kullandı. Mültecilere yardımcı olmak istediğini kaydeden Ardern, Nauru’dan her yıl 150 mülteciyi Yeni Zelanda’ya alma teklifini Avustralya'ya ilettiklerini bildirdi.

Avustralya hükümeti, teknelerle ülke kıyılarına ulaşan mültecileri Nauru ve Manus adalarında 2012'de kurulan gözaltı merkezlerine gönderiyor.

Yasal olmayan yollarla gelenleri ülkeye kabul etmeyeceğini her fırsatta ilan eden Avustralya yetkilileri, merkezlerde tutulanlara geldikleri ülkelere geri dönmeleri, üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi kabul etmeleri ya da adalarda yerleşik hayata geçmeleri seçeneklerini sunuyor.

İntihar vakaları, cinsel taciz ve saldırılarla gündeme gelen gözaltı merkezlerindeki yaklaşık bin 600 mülteci arasında 119 çocuk bulunuyor.

Mülteci hakları savunucuları ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kurumlarının tepkilerine rağmen Avustralya hükümeti, tutumundan geri adım atmıyor. Hükümet, Yeni Zelanda’nın merkezlerden her yıl 150 mülteci alma teklifine de söz konusu kişilerin Yeni Zelanda vatandaşlarına tanınan haklara sahip olduktan sora Avustralya’ya geleceklerini öne sürerek karşı çıkıyor.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacakİstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak
2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya mülteciler Nauru Yeni Zelanda Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün kimdir?

ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün kimdir?

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın!

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın!

22. dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları belli oldu! 23. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

22. dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları belli oldu! 23. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

5 Eylül Şans Topu sonuçları: Bir devir de Şans Topu çekilişinden! (Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgula!)

5 Eylül Şans Topu sonuçları: Bir devir de Şans Topu çekilişinden! (Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgula!)

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.