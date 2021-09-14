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  4. Yeni Zelanda’nın isminin değiştirilmesi için dilekçe imzaya açıldı

Yeni Zelanda’nın isminin değiştirilmesi için dilekçe imzaya açıldı

14.09.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda parlamentosunda yerli halkı temsilen eden Maori Partisi, ülkenin resmi isminin Aotearoa olması için parlamentoya verilecek dilekçeyi online imzaya açtı. Maori Partisi, Yeni Zelanda isminin Flemenkçe olduğunu belirtilerek yerli dilinde ‘Kuzey Adası’ anlamına gelen Aotearoa olması gerektiğini ifade etti.

Yeni Zelanda’nın isminin değiştirilmesi için dilekçe imzaya açıldı

Maori partisi, internet üzerinden imzaya açtıkları dilekçede, ülkenin isminin Aotearoa olarak değiştirilmesine ve kent, şehir ve yer isimlerinin Te Reo Māori dilindeki anlamlarının iade edilmesini istedi. Parti dilekçesinde “Te Reo Māori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız.” ifadelerine yer verdi.

Maori Partisi eş başkanı Rawiri Waititi, daha önce parlamentoda ‘haka’ dansıyla protesto yaptığı için meclisten atılmış ve bir başka seferde ise parlamentoya kravat takarak gelmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yeni zelanda kalsın o ne ya tekerleme ismi gibi :D

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