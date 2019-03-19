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Yeni Zelanda parlamentosu oturuma Kuran-ı Kerim ile başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da 2 camiye yapılan saldırının ardından gerçekleştirilen parlamento oturumuna Kuran-ı Kerim okunarak başlandı.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün parlamentoda gerçekleştirilen özel oturumda Müslüman toplum liderleriyle görüştü.

Yeni Zelanda’da 2 camiye yapılan saldırının ardından gerçekleştirilen parlamento oturumuna Kuran-ı Kerim okunarak başlandı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün parlamentoda gerçekleştirilen özel oturumda Müslüman toplum liderleriyle görüştü. Başbakan Ardern, onları "Esselamü Aleyküm” diye karşıladı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan oturumda konuşan Ardern, saldırı mağdurlarının aileleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade ederek saldırganla mücadele etmeye çalışırken şehit olan Naeem Rashid’in fedakarlığını övdü. Başbakan Ardern saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze hazırlıkları yapılırken, Yeni Zelanda’nın duyduğu üzüntüyü, "En karanlık günlerimiz" ifadeleriyle dile getirdi.

“Saldırganın adını asla telaffuz etmeyeceğim”
Ardern, cami saldırısını gerçekleştiren zanlının ismini telaffuz etmeyeceğini ifade ederek, "O bu terör eylemiyle çok şey hedefledi. Bunlardan biri de adının anılmasıydı. İşte bu sebepten benim onun ismini andığımı duymayacaksınız. Sizden rica ediyorum. Teröristin adını değil hayatını kaybedenlerin adını söyleyin. O bir teröristtir. O bir katildir. O bir aşırı uçludur. Ben ondan bahsederken isimsiz diyeceğim" dedi.

Sosyal medyada terörle daha fazla mücadele isteği
Başbakan Ardern, teröristin Christchurch saldırısını Facebook’ta yayımlamasından sonra sosyal medya platformlarına da terörle daha fazla mücadele etme çağrısı yaptı. Ardern, "Sadece sırtımızı geriye yaslayıp oturup, bu platformlardan orada söylenen şeyleri kabul edemeyiz. Bunlardan yalnızca bunları yayımlayanlar sorumlu diyemeyiz” dedi.
Ardern, milletvekillerine "Saldırganın adaletin bütün gücüyle karşılaşacağı konusunda sizi temin ederim" dedi. Başbakan Ardern, Yeni Zelandalıları bu Cuma günü Müslüman toplumunun acısını paylaşmaya davet etti.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde geçtiğimiz Cuma 2 camiye saldırarak 50 kişiyi öldürüp çok sayıda kişiyi yaralayan ve kendisini ’beyaz ırkın üstünlüğünü savunan’ olarak tanımlayan 28 yaşındaki Avustralyalı zanlı, adam öldürmekten yargılanacak.

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