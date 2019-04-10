Yeni Zelanda Parlamentosu, silah yasa tasarısını onayladı

Yeni Zelanda Parlamentosu, yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Yeni Zelanda Parlamentosu, Christchurch şehrinde gerçekleştirilen cami saldırılarından sonra ülkede yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Tasarı 1’e karşı 119 oyla parlamentoda kabul edildi. Tasarının Cuma günü kanunlaşmasından önce bir Yeni Zelanda valisinin onayından geçmesi gerekiyor.

Başbakan Jacinda Ardern tasarı onaylanmadan önce yaptığı konuşmada 15 Mart’ta Christchurch’te gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıda yaralananlara yaptığı hastane ziyaretinden bahsetti. Ardern, "Tek bir kurşunla yaralanma meydana geldiğini hatırlamakta zorlanıyorum. Her yaralanma vakası için birkaç günü bırakın hastaların haftalarca iyileşmelerini engelleyen çok sayıda kurşunla yaralanmadan bahsediliyordu. Psikolojik etkiyi bırakın maruz kaldıkları sakatlanmaları bir ömür boyu taşıyacaklar. Biz onlar için buradayız. Bu ülkede yıkıma ve geniş çaplı ölüme yol açan silahların nasıl elde edilebildiğini anlayabilmiş değilim" dedi.

Saldırıya karşı yaklaşımı ve liderliği için uluslararası beğeni toplayan Ardern, silah yasası değişikliği konusunda parlamentoda ACT partisinden 1 milletvekili hariç herkesin desteğini almayı başardı.

Cuma günü resmileşecek olan yasa tasarısına göre yasa dışı silahların sahipleri, silahın yaşı ve durumuna göre tazminat karşılığında polise teslim edebilecek. Tasarı kanunlaştıktan sonra yasa dışı silahları ellerinde bulunduranlar 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Koleksiyoncular tarafından tutulan aile yadigarı hatıra silahları ve böcek ilaçlamada kullanılan silahlar için kanunda bazı muafiyetler bulunacak.

Ardern, milletvekillerinin cami saldırılarının kurbanlarına karşı sorumluluklarının bulunduğunu söyledi. Ardern, "Nihayetinde buradayız, 50 kişi oldu ve onların artık sesleri yok. Biz burada onların sesi olacağız. Yeni Zelanda tarihinin en karanlık günlerini yaşamasına neden olan terör saldırılarından sadece 26 gün sonra neredeyse tamamen birleşmiş bir Parlamento olarak buradayız. Parlamentonun bu şekilde bir araya geldiğini gördüğüm çok az zaman oldu ve bunun şimdi olduğundan daha gerekli olan koşulları hayal edemiyorum" dedi.

Başbakan Ardern, bazı silah sahiplerinin yasaya muhalefet ettiğini ancak hazırlanan yasaya verilen tepkinin aşırı derecede olumlu olduğunu belirtti. Ardern, "Buradaki sorum basit. Ya Yeni Zelanda’da bu silahların bir yeri olduğuna inanıyorsunuz ya da inanmıyorsunuz. Bizim gibi onların inanmadıklarına inanıyorsanız, hızlı hareket edebileceğimize inanmanız gerekir. Süreç hakkındaki bir tartışma hiçbir şey yapmamak anlamına gelir" açıklamasında bulundu.

