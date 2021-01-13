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Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı

13.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı

Yeni Zelanda’da parlamento binasına balta ile saldıran saldırgan yakalandı.Yeni Zelanda’da parlamento binasına baltalı saldırı gerçekleştirdi.

Yeni Zelanda’da parlamento binasına balta ile saldıran saldırgan yakalandı.
Yeni Zelanda’da parlamento binasına baltalı saldırı gerçekleştirdi. Balta ile saldırı düzenlenen kişi, parlamento binasının kapısının camlarını kırdı. Binaya girme girişiminde bulunmayan 31 yaşındaki saldırgan 10 dakika içerisinde polis tarafından yakalandı.
Polis, baltalı saldırganın maddi hasara neden olduğunu ancak binaya girmeye çalışmadığını açıkladı. Yeni Zelanda’da milletvekillerinin yaz tatilinde olması nedeniyle saldırı sırasında binada yalnızca birkaç çalışan bulunuyordu. Saldırganın ilerleyen saatlerde Wellington bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Parlamento ya da siyasilere yönelik saldırıların nadir olarak görüldüğü Yeni Zelanda’da bakanlar ve üst düzey yöneticiler korumaları olmadan kafelere, alışveriş merkezlerine gidiyor. 2019 yılında yaşanan nadir saldırılardan birinde İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, işe giderken yumruklu saldırıya uğramıştı.

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