HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Zelanda Parlamentosu'nun yarısı kadınlardan, yüzde 11’i LGBTI+ milletvekillerinden oluşuyor

Yeni Zelanda Parlamentosu'nun yarısı kadınlardan, yüzde 11’i LGBTI+ milletvekillerinden oluşuyor

17.11.2020 13:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni Zelanda Parlamentosu'nun yarısı kadınlardan, yüzde 11’i LGBTI+ milletvekillerinden oluşuyor

Ülkede17 Ekim’de kadınların liderliğindeki iki büyük partinin yarıştığı ve Başbakan Jacinda Ardern’in zaferiyle sonuçlanan genel seçimlerden sonra dünyanın en kapsayıcı parlamentolarından biri oluştu.

Yeni Zelanda'da 17 Ekim'de kadınların liderliğindeki iki büyük partinin yarıştığı ve Başbakan Jacinda Ardern'in zaferiyle sonuçlanan genel seçimlerden sonra dünyanın en kapsayıcı parlamentolarından biri oluştu.

Yeni parlamentonun yaklaşık yarısı kadınlardan oluşuyor. Parlamentoda LGBTI+'ların oranı yüzde 11.

Yerli Maori ve Pasifika halklarının parlamentodaki temsil oranı, nüfusa oranlarından daha fazla.

Yaklaşık 4,9 milyon nüfuslu ülkede Ardern'in 20 üyeli bakanlar kurulunun sekiz üyesi kadın.

Kabinede Maorilerden beş bakan var.

Başbakan Yardımcısı Grant Robertson, Yeni Zelanda'da bu görevi üstlenen ilk açık eşcinsel siyasetçi oldu.

Başbakan Yardımcısı Grant Roberston

Yüzünde geleneksel "moko kauae" dövmesi olan Nanaia Mahuta da ülkenin ilk Maori kökenli dışişleri bakanı.

Nanaia Mahuta

Auckland Üniversitesi'nden siyaset bilimci Prof. Jennifer Curtin, Yeni Zelanda'nın "Biz erkek, soluk yüzlü ve eski değiliz" mesajı verdiğini söylüyor.

Parlamento kompozisyonu

Yeni Zelanda Parlamentosu seçimlerden önce dünyanın en çeşitlilik içeren meclislerinden biriydi. Parlamentoda kadınların oranı yüzde 38'di. Şimdi bu oran yüzde 48'e çıktı.

LGBTI+'ların oranı yüzde 7'den yüzde 11'e yükseldi.

Maori halkının temsil oranı ise yüzde 23'ten yüzde 21'e düştü. Bu 2014'ten sonraki en düşük oran.

Ülkede kendini Maori olarak tanımlayanların oranı yüzde 17.

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda 1867'den beri Maoriler'in sandalyesi var.

Ancak bu bir tür sembolizm olarak görülüyordu. 1967'ye kadar Maori halkı sadece kendilerine tahsis edilmiş sandalyeler için yarışabiliyordu. 1975'te bu sınırlama kalktı.

Hükümet başkanı kadın olan OECD ülkelerinde kadın vekillerin oranı. . .### 'Sömürgecilerin hakimiyetini kıran her şey iyidir'

CNN'e göre Ardern liderliğindeki merkez sol İşçi Partisi'nin Başkan Yardımcısı Kelvin Davis de Maori yerlilerinden. Davis, "Kabinede hiç böyle bir temsil seviyemiz olmamıştı ve bunun parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Yine Maori yerlisi ve lezbiyen olan İşçi Partisi milletvekili Louisa Wall, LGBTI+ bireylerin parlamentodaki temsil oranlarının artmasının daha da ilerici bir toplum yaratacağını söyledi.

Wall "Temsili demokraside çok mesafe kat ettik" dedi.

Prof. Curtin, "Parlamentoda tüm kesimlerin temsilcilerinin bulunması, karar masasında farklı perspektiflerin olması demek. Çeşitlilik bizatihi iyidir. Homojenliği ve Beyaz çoğunluğun ya da buradaki haliyle sömürgecilerin hakimiyetini kıran her şey iyidir" diye konuştu.

Dünya genelinde 194 açık eşcinsel milletvekili var

ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Andrew Reynolds'un derlediği verilere göre dünya genelindeki binlerce milletvekilinden sadece 194'ü açık eşcinsel. 42 ülkenin parlamentosunda açık eşcinsel milletvekili var.

Bu verilere göre LGBTI+ milletvekillerinin sayısı açısından Yeni Zelanda birinci sırada. Daha önce ilk sırada yüzde 8'le Birleşik Krallık bulunuyordu.

Yeni Zelanda'da 2018'de yapılan İstatistik Kurumu tarafından 12 bin haneyle bir araştırma yetişkin halkın yüzde 3,5'u kendisini gey, lezbiyen, biseksüel ya da başka bir kimlikle tanımlıyor.

Ancak araştırmacılar, gerçek oranının yüz yüze yapılan görüşmelerde elde edilen bu orandan daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Yeni Zelanda, dünya genelinde parlamentoda kadınların temsili açısından ilk sırada yer almıyor. Ruanda'da meclisin alt kanadındaki milletvekillerinin yüzde 61'i kadın. 1994'teki soykırımda çok sayıda erkek hayatını kaybetmişti.

OECD (Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü) ülkelerinde hükümet başkanlarının yaklaşık beşte biri kadın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Merkel: Salgın kontrolümüzde değilMerkel: Salgın kontrolümüzde değil
Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Merkel: Salgın kontrolümüzde değil

Merkel: Salgın kontrolümüzde değil

13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak

13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak

NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

NYT: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi

NYT: Trump İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi!

İnsanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi!

Bill Gates'ten ilginç açıklama: Nüdistlere benziyorlar

Bill Gates'ten ilginç açıklama: Nüdistlere benziyorlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.