Yeni Zelanda polisinden Christchurch saldırganına ek suçlama

Polis saldırganın terörizm suçuyla da yargılanmasını istiyor.15 Mart tarihinde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırılarda 50 kişiyi öldürmek,çok sayıda kişiyi yaralamaktan yargılanacak Avustralya vatandaşı Brenton Harrison Tarrant'a Yeni Zelanda polisi ek suçlama yönelterek "terör eyleminde bulunmak" suçundan da yargılanmasını talep etti. Polis Tarrant'ın saldırıda yaralanan bir Türkün daha sonra hayatını kaybetmesi sonucu 50 yerine 51 kişiyi öldürmekten yargılanacağını açıkladı.

28 yaşındaki Tarrant cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılandığı davada terör suçlamasından mahkum olması halinde en fazla ömür boyu hapis cezası alabilecek.

11 Eylül saldırılarından sonra yeni terör yasasını yürürlüğe koyan Yeni Zelanda'da bu davaya milat olarak bakılıyor. Yeni Zelanda terörizmi "ideolojik, siyasi veya dini bir amacı yaymak için yapılan eylemlerde sivil halkın terörize edilerek ikna edilmesi amacı güdülmesi" olarak tanımlıyor.

"Terör saldırıları"