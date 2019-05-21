HABER

Yeni Zelanda polisinden Christchurch saldırganına ek suçlama

21.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda polisi Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırıda 51 kişiyi öldürmekten yargılanacak saldırgana ek suçlama yöneltti.

Yeni Zelanda polisinden Christchurch saldırganına ek suçlama

Polis saldırganın terörizm suçuyla da yargılanmasını istiyor.15 Mart tarihinde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırılarda 50 kişiyi öldürmek,çok sayıda kişiyi yaralamaktan yargılanacak Avustralya vatandaşı Brenton Harrison Tarrant'a Yeni Zelanda polisi ek suçlama yönelterek "terör eyleminde bulunmak" suçundan da yargılanmasını talep etti. Polis Tarrant'ın saldırıda yaralanan bir Türkün daha sonra hayatını kaybetmesi sonucu 50 yerine 51 kişiyi öldürmekten yargılanacağını açıkladı.

28 yaşındaki Tarrant cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılandığı davada terör suçlamasından mahkum olması halinde en fazla ömür boyu hapis cezası alabilecek.

11 Eylül saldırılarından sonra yeni terör yasasını yürürlüğe koyan Yeni Zelanda'da bu davaya milat olarak bakılıyor. Yeni Zelanda terörizmi "ideolojik, siyasi veya dini bir amacı yaymak için yapılan eylemlerde sivil halkın terörize edilerek ikna edilmesi amacı güdülmesi" olarak tanımlıyor.

"Terör saldırıları"

Saldırıdan kısa bir süre önce aşırı sağcı ve ırkçı söylemlerden oluşan bir manifestoyu internette yayımlayan saldırgan, metni Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu birçok kişiye e-posta ile de göndermişti. Başbakan Ardern saldırıları "terör" diye nitelendirmiş, polis olayla ilgili "terör saldırıları" ifadesini kullanmıştı.

Olay sonrası gözaltına alınan Tarrant, olaydan bir gün sonra mahkemeye çıkartılarak cinayetle suçlanmıştı. Tarrant’ın pişmanlık belirtisi göstermediği, mahkemede kameralara, beyaz ırkın diğerlerinden üstün olduğuna inanan "White Power" hareketinin işaretini yaptığı gözlenmişti.

Yeni Zelanda hükümeti saldırganın otomatik silahlarla gerçekleştirdiği katliamın ardından silah yasasını değiştirmiş, askeri nitelikteki otomatik silahların ve saldırı tüfeklerinin bulundurulmasını yasaklamıştı.

Psikolojik test yapılacak

Yeni Zelanda polisi dava devam ettiği için terörizm suçuyla yargılanma talebi hakkında açıklama yapmadı. Geçen ay davanın hakimi Tarrant'ın psikolojik teste tabi tutulup, yargılanmak için psikolojik durumunun uygun olup olmadığının belirlenmesini istemişti.

Bir sonraki duruşma 14 Haziran'da yapılacak.

DW, AP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Şanlıurfa'daki Gözaltılara İlişkin Tartışmalar SürüyorŞanlıurfa'daki Gözaltılara İlişkin Tartışmalar Sürüyor
Ambargolara Rağmen Kuzey Kore Ticaret Fuarına İlgi YoğunAmbargolara Rağmen Kuzey Kore Ticaret Fuarına İlgi Yoğun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa ikiye bölündü! Eşi ötenazi istiyor! Ailesi 'Hayır' diyor!

Fransa ikiye bölündü! Eşi ötenazi istiyor! Ailesi 'Hayır' diyor!

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Mahalle ayağa kalktı! Bir anda balkondan atlayıp...

Mahalle ayağa kalktı! Bir anda balkondan atlayıp...

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd restorasyon önerileri

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd öneriler

Rus kadın askerin fotoğrafı tartışma yarattı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.