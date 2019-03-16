Yeni Zelanda Saldırganı Hakim Karşısına Çıktı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve aralarında çocukların da bulunduğu toplam 49 kişinin öldürüldüğü saldırının baş zanlısı Brenton Tarrant hakim karşısına çıktı.

Kendisini beyaz ulusalcı olarak tanımlayan 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı, mahkeme salonuna iki silahlı koruma eşliğinde getirildi ve hakim tarafından hakkındaki suçlamalar yüzüne okundu. Tarrant ilk çıkarıldığı duruşmada yalnızca bir cinayetten suçlandı.

Tarrant’ın mahkeme salonundan çıkarılmasının ardından hakim “Şu anda yalnızca bir cinayet suçu mevcut, ama yeni suçlamaların gelmesini beklemek mantıklı olur” şeklinde açıklama yaptı. Bu dün işlenen toplam 49 cinayetten Tarrant’ın ayrı ayrı ceza alacağı anlamına geliyor.

Brenton Tarrant’la işbirliği içerisinde olduğu iddiasıyla iki kişi daha gözaltına alındı. Polis saldırıyla ilgili başka kişiler olup olmadığını tespit etmek için soruşturmasını sürdürüyor.

Cumartesi sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tarrant’ın yakalanması sayesinde saldırının kısa sürdüğünü aslen saldırıyı sürdürmek niyetinde olduğunu söyledi.