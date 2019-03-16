Yeni Zelanda Saldırganı Hakim Karşısına Çıktı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve aralarında çocukların da bulunduğu toplam 49 kişinin öldürüldüğü saldırının baş zanlısı Brenton Tarrant hakim karşısına çıktı.
Kendisini beyaz ulusalcı olarak tanımlayan 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı, mahkeme salonuna iki silahlı koruma eşliğinde getirildi ve hakim tarafından hakkındaki suçlamalar yüzüne okundu. Tarrant ilk çıkarıldığı duruşmada yalnızca bir cinayetten suçlandı.
Tarrant’ın mahkeme salonundan çıkarılmasının ardından hakim “Şu anda yalnızca bir cinayet suçu mevcut, ama yeni suçlamaların gelmesini beklemek mantıklı olur” şeklinde açıklama yaptı. Bu dün işlenen toplam 49 cinayetten Tarrant’ın ayrı ayrı ceza alacağı anlamına geliyor.
Brenton Tarrant’la işbirliği içerisinde olduğu iddiasıyla iki kişi daha gözaltına alındı. Polis saldırıyla ilgili başka kişiler olup olmadığını tespit etmek için soruşturmasını sürdürüyor.
Cumartesi sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tarrant’ın yakalanması sayesinde saldırının kısa sürdüğünü aslen saldırıyı sürdürmek niyetinde olduğunu söyledi.
Ardern, saldırıyı “olağanüstü bir şiddet eylemi” olarak niteledi ve ülkedeki silah yasasını değiştirme sözü verdi. Başbakan, saldırganın ikisi yarı otomatik 5 silahının bulunduğunu ve bunların tümünün ruhsatlı silahlar olduğunu söyledi.
Ardern, saldırgan ve gözaltındaki diğer kişilerin Avustralya ya da Yeni Zelanda’da terör takip listelerinde olmadığını belirtti.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison da saldırganı “Aşırılık yanlısı sağcı terörist” olarak nitelendirdi.
Saldırı yüzlerce kişinin cuma namazı için cami ve mescitte bulunduğu anda gerçekleşti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 41’inin Nur Camii’nde 8 kişinin de Linwood Mescidi’nde öldürüldüğünü açıkladı. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor.
Tarrant, saldırı anını Facebook sayfasından canlı olarak yayınladı. Saldırgan aynı zamanda göçmenler ve müslümanları işgalci olarak niteleyen 74 sayfalık bir manifesto yayınladı.
Manifestoda saldırı mekanı olarak Yeni Zelanda’yı seçme nedenini de dünyada göçmenler için hiçbir yerin güvenli olmadığını göstermek olarak açıkladı.
Avustralya Yayın Kurumu ABC’nin haberine göre Tarrant, kişisel spor eğitmeni olarak çalışıyordu. Çalıştığı spor salonunun yöneticisi Tarrant’ın 2011 yılından itibaren denizaşırı ülkelere seyahat etmeye başladığını anlattı. Tracy Gray adındaki yönetici, Tarrant’ın Avrupa ve seyahatler gerçekleştirdiğini anlattı. ABC kanalının yayınladığı fotoğraflardan birinde Tarrant, Pakistan’dayken görülüyor.
Tarrant ve diğer saldırganların gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler arasında Ürdün, Suudi Arabistan, Endonezya ve Malezya vatandaşları bulunuyor. Olayda yaralananlar arasında 3 Türk vatandaşı da var.
Yaklaşık 5 milyon nüfusu bulunan Yeni Zelanda’da bu tarz saldırılar hemen hemen hiç görülmüyor. Ülkede çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği en son saldırı 1990 yılında yaşanmış. O saldırıda silahlı bir kişi Aramoana kasabasında 13 kişiyi öldürmüştü.
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