Yeni Zelanda saldırganı resmen terörle suçlandı

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde cuma namazı vaktinde Nur ve Linwood camilerine saldırı düzenleyerek 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant resmi olarak terörizmle suçlandı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyen 28 yaşındaki Brenton Tarrant resmi olarak terörizmle suçlandı. Yeni Zelanda polisi, saldırgan Tarrant’ın, 2002 yılında kabul edilen Terörizmi Önleme Yasası kapsamında "terör eyleminde bulunmak" suçlamasıyla yargılanacağını belirtti. Tarrant, terör suçundan hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak.

Polis, terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan’ın tedavi gördüğü hastanede Mayıs ayının başında hayatını kaybetmesinin ardından Tarrant hakkında 51 cinayet suçlamasının yapıldığını belirtti.

15 Mart’ta iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçen Nur ve Linwood camilerine yönelik terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.



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