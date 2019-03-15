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‘Yeni Zelanda Saldırganı Türkiye’de Uzun Süre Kaldı’

15.03.2019 23:05 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki ayrı cami saldırısının zanlısının geçmişte uzun süre Türkiye’de kaldığı bildirildi. Reuters haber ajansının üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı haberde, zanlının bu süre zarfında görüştüğü kişiler ve attığı adımların incelendiği kaydedildi

‘Yeni Zelanda Saldırganı Türkiye’de Uzun Süre Kaldı’

Yeni Zelanda’da 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki ayrı cami saldırısının zanlısının geçmişte uzun süre Türkiye’de kaldığı bildirildi. Reuters haber ajansının üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı haberde, zanlının bu süre zarfında görüştüğü kişiler ve attığı adımların incelendiği kaydedildi.

Türk yetkililer saldırganın başka ülkelere de seyahat ettiğini düşündüklerini belirtti. Öte yandan Amerikan ABC televizyon kanalı, saldırganın bir süre spor salonlarında eğitmen olarak çalıştığını ve 2009’la 2011 yılları arasında Asya ve Avrupa’ya seyahat ettiğini bildirdi.

Yeni Zelanda tarihindeki en kanlı terör saldırısının zanlısı 28 yaşındaki Brenton Tarrant 49 kişinin ölümünden sorumlu. Saldırı öncesinde internete yüklediği uzun metinde, beyazların üstünlüğüne inanan görüşe mensup olduğunu açıkça ifade ederek, kendisini faşist olarak tanımladı ve “İlk kez faşist olarak adlandırılan biri gerçekten de faşist” yazdı.

Tarrant'ın saldırı öncesi Twitter’da paylaştığı 70 sayfalık metinde göçmenlik karşıtı ırkçı söylemleri dikkat çekiyor. Twitter’ın saldırı ardından hesabını kapattığı Tarrant söz konusu metinde Avustralya doğumlu olmasına rağmen kendisini ‘Avrupalı’ olarak tanımladığı görüldü.

New York Times gazetesi El Nur camisine girmeden önce başına yerleştirdiği kamerayla saldırı anını kaydeden 17 dakikalık videonun da tartışma yarattığını yazdı. Aracıyla ilerlediği sırada başlayan ve saldırının her anını sosyal medya platformlarında ortaya koyan görüntüler Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram’da saldırıdan bir saat sonra kaldırılması eleştirilere neden oldu.

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