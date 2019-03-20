HABER

Yeni Zelanda saldırganının İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant’ın 2016 yılında İstanbul’a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray’daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı.Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısın düzenleyen ve 50 Müslümanı katleden Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye de geldiği belirlendi.

Yeni Zelanda saldırganının İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant’ın 2016 yılında İstanbul’a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray’daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısın düzenleyen ve 50 Müslümanı katleden Brenton Tarrant’ın Türkiye’ye de geldiği belirlendi. Tarrant’ın Türkiye ziyaretleri sırasında İstanbul’a da iki gez uğradığı öğrenildi. Zanlının ilk İstanbul ziyareti 17 Mart’ta 2016’da gerçekleşti. Sultanahmet’te bir otelde 3 gün kalan terörist, ardından ülkeden ayrıldığı belirlendi. Tarant’ın yaklaşık 6 ay sonra bu kez 6 Ekim 2016’da İstanbul’a gelerek Aksaray Abdullah Çavuş Sokak’ta bir otelde kaldığı kaydedildi.
Her iki otelin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 yıl geçmiş olması nedeniyle görüntülere ulaşamadı.

Yeni Zelanda saldırganının İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı

Yeni Zelanda saldırganının İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralıŞanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı
Ağrı'da insan kaçakçılığı şebekesine operasyon: 12 tutuklamaAğrı'da insan kaçakçılığı şebekesine operasyon: 12 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.