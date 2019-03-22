Yeni Zelanda saldırısı: Avrupa ve Amerika medyası katliamcıya terörist diyemedi

İSTANBUL, (DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi'nde düzenlenen 'Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Söyleşileri'nde Yeni Zelanda’da gerçekleşen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği katliamın arka planı tartışıldı. Uzmanlar, Avrupa ve Amerikan medyasının katliamcıya terörist diyemediğine dikkat çekti.

'İnsanlık İnsanlığından Uzaklaşırken: Yeni Zelanda Saldırısı Bağlamında Radikalizm ve Terör' başlıklı toplantının moderatörlüğünü TV Programcısı Ebru Baki gerçekleştirdi. Toplantıya Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ve Gazeteci-Yazar Nihal Bengisu Karaca katıldı.

Üniversitenin Gayrettepe Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra üniversite dışından da katılım oldu. Moderatör Ebru Baki, son dönemde Avrupa’da gerçekleşen seçimlerde aşırı uçların ve ırkçılığın yükselişte olduğunu vurguladı. Baki, dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiğini ve teknolojinin istihdamı daralttığını belirterek, bunun da aşırı uçların yükselişini beslediğini ifade etti.

Gazeteci yazar Nihal Bengisu Karaca ise, katliamın Yeni Zelanda devletinin kötü istihbarata sahip olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Bununla birlikte Yeni Zelanda Hükümetinin katliam sonrasında iyi bir sınav verdiğini ve Müslümanları katliam sonrasında 'Biz' kavramı içine aldığını belirten Karaca, tüm tarafların eşit konumda olduğunu gösterilmesine özen gösterildiğini vurguladı. Nihal Bengisu Karaca, katliamcı terörist Tarrant’ın vermeye çalıştığı mesajların, Yeni Zelanda Hükümetinin bu çabasıyla engellendiğini ifade etti. Karaca, Batı ülkelerinin, halkı yabancı ve göçmen düşmanlığı konusunda bilinçlendiren entelektüellerin eksikliğini çektiğini de vurguladı. Katliamcı Tarrant’ın manifestosunda Türkiye’ye sık sık değindiğini hatırlatan Karaca, aşırı sağcıların Müslümanları Türklerle özdeşleştirdiğinin unutulduğunu, oysa gerçeğin bu olduğunu ifade etti.

“İSLAMOFOBİ DEĞİL İSLAM KARŞITLIĞI”

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da, Avrupa ve Amerika medyasının katliamı gerçekleştiren Brenton Tarrant’ı terörist olarak tanımlayamadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Çağrı Erhan, İngiliz gazetesi Daily Mirror’ın katliamcıyla ilgili 'Melek gibi çocuktu' manşeti atarak, adeta kader kurbanı gibi gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Erhan, Batı medyasının yanı sıra ABD Başkanı Trump’ın da katliamcı Tarrant için 'terörist' ifadesini kullanmaktan kaçındığına da dikkat çekti.

Batı’da ulusal kimliklerin inşasında Yahudilerin ötekileştirildiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ise komünistlerin Avrupa’nın ötekisi olarak seçildiğini belirtti. Soğuk savaşın bitmesi sonrasında eski sosyalist ülkelerin çözüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Erhan, bu sefer komünistlerin yerine öteki olarak Müslümanların seçildiğini ifade etti. Bu sürecin aşırı sağın yükselmesine yol açtığını belirten Prof. Dr. Erhan, merkez sağın da aşırı sağ söylemi benimseyip içselleştirdiğini vurguladı.

İslam karşıtı saldırıların İslamofobi’den fazla, onu aştığını belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan’ın, bir şeyden korkanların katliam yapmayacağını ifade etti. Erhan, mevcut durumun İslamofobi değil İslam karşıtlığı

