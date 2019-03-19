Yeni Zelanda’daki cami saldırısında yaralanan ve hastaneye taşınırken şehadet parmağını kaldırarak saldırının simgesi haline dönüşen Halid El Cemali basına açıklamalarda bulundu. 50 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın simgesi haline gelen Cemali, "Ben en şanslı kişilerdendim. Allah beni kurşunlardan ve onun makineli tüfeğinden korudu” dedi.

Yeni Zelanda’daki cami saldırısında yaralanan ve hastaneye taşınırken şehadet parmağını kaldırarak saldırının simgesi haline dönüşen Halid El Cemali açıklamalarda bulundu. Facia yaşandıktan sonra hastanede öldüğü zannedilen Cemali saldırı anında yaşadıklarını anlattı. Cemali, "Bana neden ateş etmedi bilmiyorum. O yanımdakini ateş edip öldürdü. Sonra öbür tarafa dönerek diğer köşedeki diğer arkadaşlarımı öldürdü. Ben en şanslı kişilerdendim. Allah beni kurşunlardan ve onun makineli tüfeğinden korudu” dedi.

“Böyle bir şeyin olacağını hayal bile edemezdim”

El Nur Camisi’ne sık sık gittiğini belirten Cemali, o gün ayağındaki sakatlık sebebi ile cam tarafında oturduğunu namazını eda ederken birden silah seslerinin yükselmeye başladığını fark ettiğini belirtti. Cemali, "Bunun silah sesi olduğuna inanamadım çünkü güvendeyiz. Mükemmel ve çok güvenli bir ülke. Normalde böyle bir şeyin olacağını hayal bile edemezdim. Asla” ifadelerini kullandı.

Yaşananın bir silahlı saldırı olduğunu saldırganın önüne gelmesine kadar idrak edemediğini söyleyen Cemali, "Öleceğimi anladım, herkes çok korkmuştu. Çoğu dışarı çıkmaya çalışıyordu. Bu çok zordu. Aynı zamanda silah seslerini de duyuyorduk" şeklinde konuştu.