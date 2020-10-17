Yeni Zelanda Seçimlerinden Başbakan Ardern Zaferle Çıktı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in partisi Cumartesi günü yapılan seçimlerden büyük bir zaferle çıktı. Böylece Ardern, ikinci döneme hak kazandı.

Oyların yüzde 49’unu alan İşçi Partisi, 120 üyeli parlamentoda 64 sandalyeyi garantiledi.

Muhalefet lideri Judith Collins Ardern’ı arayarak galibiyetini tebrik etti.

Collins’in lideri olduğu muhafazakar duruştaki Ulusal Parti, yüzde 27 oy oranıyla son 20 yılın en düşük desteğini gördü.

1996’da yeni seçim sistemine geçen Yeni Zelanda’da hiçbir siyasi lider mutlak çoğunluğu elde ederek tek başına iktidar olamadı. O günden beri ülkede birçok koalisyon hükümeti kuruldu.

Ardern’in zaferi İşçi Partisi’nin 1946’dan beri elde ettiği en güçlü zafer.

5 milyon nüfusu olan Yeni Zelanda’da Corona salgınından sadece 25 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Jacinda Ardern, salgın sırasında sergilediği liderlikle büyük övgü aldı.

Geçen yıl beyazların üstünlüğüne inanan ırkçı bir saldırganın camilere düzenlediği silahlı saldırıda 51 Müslümanı öldürmesinin ardından silah kontrolü konusunda kararlı tavır sergiledi.

