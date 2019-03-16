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Yeni Zelanda şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Yeni Zelenda’nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda şehit olan 49 kişi için Ankara’da gıyabi cenaze namazı kılındı.Ankara İnanç Özgülüğü Platformu’nun Abdi İpekci Parkı’nda düzenlediği basın açıklamasından sonra Yeni Zelanda saldırısı sonucunda şehit olan 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelenda’nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda şehit olan 49 kişi için Ankara’da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ankara İnanç Özgülüğü Platformu’nun Abdi İpekci Parkı’nda düzenlediği basın açıklamasından sonra Yeni Zelanda saldırısı sonucunda şehit olan 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde platform sözcüsü Zeynel Abidin Özkan basın açıklamasını okudu. Grup ara ara tekbirler getirerek sloganlar attı.
Katliamın kınandığı açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:
“ Saldırı öncesi yapılan 2 yıllık hazırlık, özenle yazılan 74 sayfalık manifesto silahların üzerinde mesaj niteliğindeki isim ve tarihler isim ve katliamın canlı yayın ile yapılmış olması; bu eylemin bir öfke patlaması veya psikolojik rahatsızlığın neticesi olmadığı, aksine belli bir kitleyi harekete geçirme gibi benzeri eylemleri yaygınlaştırma amacı güden planlı, organize ve nokta atışı eylem olduğunun ispatıdır. Yıllardır Avrupa ve Amerika genelinde yaşanan ırkçı saldırılar, Doğu Türkistan’da Çin zulmü, Filistin’de İsrail zulmü, Arakan’da Budist zulmü ve daha çok bir çok coğrafyada zulme, sömürüye, işkenceye ve soykırıma tabii tutulan müslümanlarken, terörist ilan edilenler yine Müslümanlar oluyor. Bu saldırı için batıdan kayda değer bir tepki de yükselmiyor."
İstanbul’un fethinin hazmedilmediğinin göstergesi
Cani teröristin belirttiği manifestoya dikkat çeken açıklamada, "İstanbul ve Ayasofya üzerinden verilen mesaj haçlı ruhunun İstanbul’un fethi ve Ayasofya’nın cami yapılmasının halen hazmedemediğini ve amacın bu benzeri hezimetlerinin rövanşını almak olduğunu göstermektedir. Bu cihette ırkçı düşüncenin kürsel ölçekte yayılmasında, öncü rol alan Trump, Le Pen, Wilders gibi faşist siyasilerin bu ve benzeri saldırıların azmettiricileri oldukları gayet açıktır. Saldırıyı planlayan ve gerçekleştirilen aşırı dinci Hristiyan terörist grup bu küresel sistemin ürettiği projenin bir parçasıdır. Batı hiç bir zaman uygar olmamıştır. Bugünkü refahı devam eden sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı göz yaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur" ifadelerine ye verildi. (İÇ-

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