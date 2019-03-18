HABER

Yeni Zelanda silah yasasını değiştiriyor

18.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısı sonrası silah yasasında en kısa zamanda değişiklik yapılacağını açıkladı.

Yeni Zelanda silah yasasını değiştiriyor

Christchurch'te en az elli kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısı sonrası Yeni Zelanda hükümeti silah yasasında değişiklik için harekete geçti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern kabine üyeleri ile Pazartesi günü gerçekleştirdiği kriz oturumu sonrası "en kısa zamanda" silah yasasında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Koalisyon partilerinin silah yasasında değişiklik konusunda "prensipte anlaştığını" vurgulayan Ardern yasa değişkliğine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki 10 gün içinde netleşeceğini ifade etti.

Silah yasasının sertleştirilmesi planlarına şimdiye kadar karşı çıkan koalisyon üyesi popülist NZF partisi de kanun değişikliğine destek olacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Winston Peters "Dünyamız sürekli değişiyor, bu yüzden de kanunlarımız da değişecek" dedi.

Yeni Zelanda'da yürürlükteki Silah Yasası'na göre, resmi makamlarca yapılan bir incelemenin ardından 16 yaşından itibaren silah ruhsatı alınabiliyor. Ruhsat sahibinin kaç silah bulundurduğuna ise bakılmıyor.

Geçen Cuma günü Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen 28 yaşındaki zanlının beş adet ateşli silahı olduğu ve patlayıcı madde bulundurduğu tespit edilmişti. 2017 yılında silah ruhsatı alan zanlının beş silahtan dördünü ve bir adet susturucuyu internet sitesi üzerinden aldığı ortaya çıktı. Zanlıya silah satışını doğrulayan internet sitesi Gun City satışların mevcut yasalara uygun olduğunu açıkladı.

Ülkede bu Cumartesi başlayacak olan Yeni Zelanda'nın en büyük silah fuarının da terör saldırısında yaşamını kaybedenlere saygı gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenler için defin işlemleri Pazartesi günü başlayacak.

Çavuşoğlu'ndan taziye ziyareti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saldırı sonrası Cumartesi günü Christchurch kentine ziyarette bulundu. Türkiye heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.

Şehir merkezinde iki camiye Cuma namazı esnasında düzenlenen ve en az 50 kişinin ölümü ve 31 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin yargı süreci başladı. Kendini "ulusalcı" olarak tanımlayan 28 yaşındaki Brenton Tarrant hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor. Sanığın mahkeme tarafından atanan avukatı Richard Peters "New Zeland Herald" gazetesine yaptığı açıklamada Tarrant tarafından azledildiğini açıkladı. Mahkemece atanan avukatı azleden Tarrant'ın savunmasını kendi yapması bekleniyor.

DW,dpa/MY, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Afrika'nın Güneyini Vuran Fırtınada 150'den Fazla Ölü VarAfrika'nın Güneyini Vuran Fırtınada 150'den Fazla Ölü Var
ABD'den "Suriye'de bin asker kalacak" iddiasına yalanlamaABD'den "Suriye'de bin asker kalacak" iddiasına yalanlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırının olduğu camide

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki camide

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasında çatışma

Ülkenin başbakanlığı açıkladı! PKK ile çatıştılar!

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Sınırda operasyon yapacağız

İran'dan flaş Türkiye açıklaması

Maduro emri verdi! Tüm bakanlardan görevi bırakmaya hazır olmalarını istedi!

Maduro faturayı onlara kesti: Hazır olun!

ABD'de skandal iddia! Suriye'deki bin askerini YPG'yi eğitmek için bırakacak

Skandal iddia! Suriye'deki bin askeri bu iş için kullanacaklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.