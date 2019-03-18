Yeni Zelanda silah yasasını değiştiriyor

Yeni Zelanda'da yürürlükteki Silah Yasası'na göre, resmi makamlarca yapılan bir incelemenin ardından 16 yaşından itibaren silah ruhsatı alınabiliyor. Ruhsat sahibinin kaç silah bulundurduğuna ise bakılmıyor.

Silah yasasının sertleştirilmesi planlarına şimdiye kadar karşı çıkan koalisyon üyesi popülist NZF partisi de kanun değişikliğine destek olacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Winston Peters "Dünyamız sürekli değişiyor, bu yüzden de kanunlarımız da değişecek" dedi.

Christchurch'te en az elli kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısı sonrası Yeni Zelanda hükümeti silah yasasında değişiklik için harekete geçti.

Geçen Cuma günü Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen 28 yaşındaki zanlının beş adet ateşli silahı olduğu ve patlayıcı madde bulundurduğu tespit edilmişti. 2017 yılında silah ruhsatı alan zanlının beş silahtan dördünü ve bir adet susturucuyu internet sitesi üzerinden aldığı ortaya çıktı. Zanlıya silah satışını doğrulayan internet sitesi Gun City satışların mevcut yasalara uygun olduğunu açıkladı.

Ülkede bu Cumartesi başlayacak olan Yeni Zelanda'nın en büyük silah fuarının da terör saldırısında yaşamını kaybedenlere saygı gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenler için defin işlemleri Pazartesi günü başlayacak.

Çavuşoğlu'ndan taziye ziyareti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saldırı sonrası Cumartesi günü Christchurch kentine ziyarette bulundu. Türkiye heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.

Şehir merkezinde iki camiye Cuma namazı esnasında düzenlenen ve en az 50 kişinin ölümü ve 31 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin yargı süreci başladı. Kendini "ulusalcı" olarak tanımlayan 28 yaşındaki Brenton Tarrant hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor. Sanığın mahkeme tarafından atanan avukatı Richard Peters "New Zeland Herald" gazetesine yaptığı açıklamada Tarrant tarafından azledildiğini açıkladı. Mahkemece atanan avukatı azleden Tarrant'ın savunmasını kendi yapması bekleniyor.

DW,dpa/MY, HT

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