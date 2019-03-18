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Yeni Zelanda Silah Yasasını Tartışıyor

18.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern 2 camiye yönelik saldırının ardından dile getirdiği silah yasasında değişiklik olacak sözünü yineledi ve konunun ayrıntılarının haftanın ilk gününde kabine toplantısında ele alınacağını belirtti

Yeni Zelanda Silah Yasasını Tartışıyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern 2 camiye yönelik saldırının ardından dile getirdiği silah yasasında değişiklik olacak sözünü yineledi ve konunun ayrıntılarının haftanın ilk gününde kabine toplantısında ele alınacağını belirtti.

Ardern’in açıklamasının ardından haftanın ilk günü toplanan kabine bu konuyu masaya yatırdı.

Pazar günü düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Ardern silah yasasının değişmesi gerektiğini belirtti ve ardından da “değişecekler” ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda’da tüfeklerle ilgili çok az kısıtlama bulunuyor.

Ardern ayrıca saldırılarda hayatlarını kaybeden 50 kişinin bedenlerinin yakınlarına Pazar akşam saatlerinden itibaren verilmeye başlanacağını söyledi.

Öte yandan iki camideki katliamın baş zanlısı 28 yaşındaki Brenton Tarrant önceki gün hakim karşısına çıkmıştı.

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