Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Mallard TBMM'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard ile bir araya geldi.

Şentop, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Türkiye'ye gelen Mallard'ı, Mermerli Salon'un girişinde karşıladı.

Şentop ve Mallard, baş başa görüşmenin ardından Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmeye, Türkiye-Yeni Zelanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cengiz Aydoğdu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Yeşim Uslu da katıldı.

Şentop, görüşme öncesinde konuk Meclis Başkanı onuruna TBMM Tören Salonu'nda öğle yemeği verdi.

Bu arada TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Mallard'a, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Şeref Holü'ndeki bölümü gezdirdi ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Mallard, bombalanan alana karanfil bıraktı.

Mallard, TBMM Genel Kurul Salonu'nu da gezdi ve yetkililerden Genel Kurul düzeni ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

