Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard Beştepe'de 

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Trevor Mallard\u2019\u0131 Be\u015ftepe'de kabul etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-Kabulden genel ve detaylar\nANKARA (DHA)PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiT\u00fcrk Patent Kurumundan \u2019Spor ve Fikri M\u00fclkiyet Haklar\u0131\u2019 semineriTHY, Zonguldak Havaliman\u0131'na test u\u00e7u\u015fu yapt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum