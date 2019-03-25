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Yeni Zelanda terör saldırısına Kraliyet Soruşturma Komisyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki terör saldırısının araştırılması için Kraliyet Soruşturma Komisyonu kurulduğu bildirdi.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch şehrinde 50 kişinin öldürüldüğü cami saldırılarına yönelik ülkenin en yüksek soruşturma birimi olan Kraliyet Soruşturma Komisyonu kurulduğunu bildirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki terör saldırısının araştırılması için Kraliyet Soruşturma Komisyonu kurulduğu bildirdi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch şehrinde 50 kişinin öldürüldüğü cami saldırılarına yönelik ülkenin en yüksek soruşturma birimi olan Kraliyet Soruşturma Komisyonu kurulduğunu bildirdi. Ardern yaptığı açıklamada, “Dünyadaki tüm Yeni Zelandalı ve Müslüman topluluklar bir yandan birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirken, bir yandan da bu terör saldırısının burada nasıl gerçekleşebileceği konusunda oldukça haklı sorular soruyorlar" ifadelerini kullandı.
Ardern’in kabinesi, daha önce bir soruşturma düzenlemeyi kabul etmişti ancak ne düzeyde bir soruşturma olacağına karar vermemişti. Ardern, Kraliyet komisyonlarının genellikle kamuoyunu için önemi olan konulara ayrıldığını ve bu durumun bu soruşturma için uygun olduğunu söyledi. Başbakan Ardern soruşturmanın kesin şartlarının önümüzdeki iki hafta içinde kesinleşeceğini söyleyerek, "Soruşturma, saldırının önlenmesi için neler yapılabileceği ya da yapılması gerekeceğine bakacak. Terörist saldırıdan önce, bireye ve faaliyetlerine, tabii ki ajanslar da dahil olmak üzere soruşturma yapacak" dedi.
Başbakan Ardern, ajansların, ülkenin yerel casus ajansı, Güvenlik İstihbarat Servisi ve uluslararası ajans olan Hükümet İletişim Güvenlik Bürosunu içereceğini söyledi. Bakılacak diğer kurumların arasında ise polis, gümrük ve göç kurumlarının yer aldığını sözlerine ekledi.
Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 15 Mart’ta iki camiye saldırıp 50 kişiyi öldüren 28 yaşındaki Avustralyalı Brenton Tarrant cinayetle suçlanıyor. Tarrant’ın davası 5 Nisan’da görülecek.

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