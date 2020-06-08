Yeni Zelanda virüsten arındığını açıkladı, ülke içinde tüm koronavirüs önlemlerini kaldırdı

Yeni Zelanda, ülkede aktif bir koronavirüs vakası kalmadığının açıklanması üzerine ülke içindeki tüm koronavirüs önlemlerini kaldırdı.

Dört aşamalı koronavirüs uyarı sistemi de bugünün ilk dakikalarından itibaren en düşük seviyeye çekildi.

Önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte sosyal mesafeye gerek kalmadı. Kamusal alanlardaki buluşmalara yönelik sınırlamalar da kaldırıldı.

Ülkenin sınırları ise kapalı tutulmaya devam ediyor.

Yeni Zelanda'da iki haftadır yeni koronavirüs vakası kayda geçmedi.

Başbakan Jacinda Ardern, ülkede koronavirüs vakası kalmadığının haberini aldığında "biraz dans ettiğini" söyledi ve ekledi:

"Artık daha güvenli ve güçlü bir konumda olsak da Covid-19 öncesi hayata dönmemiz kolay olmayacak. Fakat sağlık alanındaki çaba ve kararlılığımızı bundan sonra ekonominin yeniden toparlanması için kullanacağız.

"Bu zor görev henüz tamamlanmamış olsa da bugünkü dönüm noktamızı görmezden gelmeye gerek yok. Teşekkürler Yeni Zelanda."

Yeni Zelanda 25 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı.