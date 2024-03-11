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Yeni Zelanda'ya giden uçakta dehşet anları! En az 50 yolcu yaralandı! "İnsanlar koltuklarından fırlayıp tavana çarptı"

11.03.2024 21:01
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Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan LATAM Havayolları'na ait yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Boeing 787 tipi yolcu uçağında ani irtifa kaybı sonucunda en az 50 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. O anları anlatan bir yolcu ise "İnsanlar koltuklarından fırlayıp uçağın tavanına çarptı" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'ya giden uçakta dehşet anları! En az 50 yolcu yaralandı! "İnsanlar koltuklarından fırlayıp tavana çarptı"

Avustralya’nın Sidney kentinden Yeni Zelanda’nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları’na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, ani irtifa kaybı yaşadı. Yaşanan irtifa kaybı sonucu en az 50 kişi yaralandı. Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı’na iniş yaptığı belirtildi. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı.

"İNSANLAR KOLTUKLARINDAN FIRLADI"

Yolculardan Brian Jokat, uçağın bir anda düştüğünü belirterek, “Demek istediğim herhangi bir küçük türbülansta yaşadığım hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde düştü. İnsanlar koltuklarından fırlayıp uçağın tavanına çarptı, koridorlarda yuvarlandı" dedi.

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Uçağın neden irtifa kaybı yaşadığı henüz bilinmezken, Boeing daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını ve havayolu şirketine her türlü desteği sağlayacağını açıkladı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Yeni Zelanda uçak latam
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