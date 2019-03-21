Yeni Zelanda Yarı Otomatik Silahları Yasaklıyor

Yeni Zelanda yarı otomatik silahları ve saldırı tüfeklerini yasaklıyor. Konuyla ilgili açıklamayı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptı.

Ardern, yeni yasanın 11 Nisan’da yürürlüğe gireceğini belirtti ve “tarihimiz sonsuza dek değişti ve şimdi yasalarımız da değişecek” dedi.

Ardern, saldırıda kullanılan silah olan yarı otomatik silahların tamamının yasaklanacağını belirtti.

Başbakan bu kararı, ülkede 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının ardından aldı.

Ardern, saldırıdan 6 gün sonra askeri tarzda yarı otomatik ve saldırı tüfeklerini Yeni Zelanda’da yasakladıkların açıkladı.

Bu tür silahlara sahip olanların silahlarını teslim etmeleri için bir af da yürürlüğe girdi.

Başbakan Ardern, yetkililer geri alım düzenlemesi geliştirirken bu tür silahlara sahip olanların af sayesinde bu silahları geri verebileceğini kaydetti.

5 milyon kişinin yaşadığı Yeni Zelanda’da 250 bin ruhsatlı silah sahibi bulunuyor. Yetkililer ülke genelinde ise 1,5 milyon silah olduğunu tahmin ediyor.