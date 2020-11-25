Yeni Zelanda'da 100 Kadar Balina ve Yunus Kıyıya Vurarak Öldü

Yeni Zelanda’nın doğu kıyısı açıklarındaki Chatham Adaları’nda, 100 kadar pilot balina ve şişe burunlu yunus, topluca kıyıya vurarak öldü.

Balina ve yunusların büyük çoğunluğunun haftasonu kıyıya gelerek öldükleri belirtilirken hayatta olanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Yeni Zelanda Çevre Koruma Dairesi yetkilileri şu ana dek 97 balina ve 3 yunusun öldüğünün tespit edildiğini belirttiler. Olayın Pazar günü farkedildiği ifade ediliyor.

Yetkililer hali hazırda sadece 26 balinanın hayatta olduğunu, balinaların son derece zayıf görünümlü olduklarına dikkat çekiyorlar. Chatham Adaları’nda 1918 yılında da yaklaşık bin kadar balina ve yunus kıyıya vurarak ölmüştü.

Yunuslar ve balinaların toplu intihar olarak anılabilecek bu eylemi neden yaptıkları tam olarak bilinmiyor.

