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Yeni Zelanda’da 100 pilot balina ve yunus karaya vurdu

25.11.2020 20:11 | Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda’nın Chatnam Adaları’nda 100 balina ve yunus karaya vurdu.Yeni Zelanda’nın doğu kıyısının yaklaşık 492 mil açıklarındaki Chatnam Adaları’nda 100 pilot balina ve yunus karaya vurdu.

Yeni Zelanda’nın Chatnam Adaları’nda 100 balina ve yunus karaya vurdu.
Yeni Zelanda’nın doğu kıyısının yaklaşık 492 mil açıklarındaki Chatnam Adaları’nda 100 pilot balina ve yunus karaya vurdu. Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) tarafından yapılan açıklamada, 97 pilot balina ve 3 yunusun telef olduğunu bildirildi. DOC yetkilisi Jemma Welch, "Bu noktada balinaların yalnızca 26’sı halen hayattaydı, çoğunluğu çok zayıf görünüyordu ve ötenazi yapıldı" dedi. Adanın uzak olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının geciktiği ifade edildi.
Chatham Adaları’nda toplu karaya vurma olayları oldukça yaygın. 1918 yılında bine yakın deniz hayvanı kıyıya vurmuştu.

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