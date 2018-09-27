HABER

Yeni Zelanda'da 11 yılda 518 kişi cinayete kurban gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

Geçici istatistikler geçen yıl 35 kişinin cinayete kurban gittiğini gösterirken, bunun ülkenin 1975'ten bu yana gördüğü en düşük cinayet oranı olduğu bildirildi

Yeni Zelanda'da son 11 yılda 500'den fazla kişinin cinayete kurban gittiği ancak geçmiş yıllara nazaran cinayet oranlarının giderek düştüğü bildirildi.

"The New Zealand Herald" gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Yeni Zelanda polisinin açıkladığı yeni veriler, 2007 ila 2017 yılları arasında 518 kişinin öldürüldüğünü ortaya koydu.

Veriler, aynı zaman aralığında diğer 216 kişinin de kazara (kasıtsız) öldürüldüğünü gösterdi.

Geçici istatistikler geçen yıl 35 kişinin cinayete kurban gittiğini ortaya koyarken, bunun ülkenin 1975'ten bu yana gördüğü en düşük cinayet oranı olduğu vurgulandı.

Yaklaşık 4,6 milyon nüfuslu ülkede, hem taksirle hem de kasten öldürme vakalarının bilançosuna göre 2016 yılında 58, 2017'de ise 48 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Diğer yandan, mevcut ya da eski eşi tarafından öldürülen kişi sayısının, 2007-2011 arasında 63 iken 2012-2016 arasında 52'ye düştüğü görüldü.

Cezai soruşturmalar ulusal yöneticisi olan Dedektif Başkomiser Tim Anderson, cinayetlerin sayısının azalmasına rağmen, bu sayıların her birinin yaslı bir aileyi temsil ettiği gerçeğini değiştirmediğini söyledi.

Anderson, 5 yaşın altındaki çocukların cinayet kurbanlarının yüzde 12'sini oluşturduğuna dikkati çekti.

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı konduİran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu
Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilirMeral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.