Yeni Zelanda'da 11 yılda 518 kişi cinayete kurban gitti

Yeni Zelanda'da son 11 yılda 500'den fazla kişinin cinayete kurban gittiği ancak geçmiş yıllara nazaran cinayet oranlarının giderek düştüğü bildirildi.

"The New Zealand Herald" gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Yeni Zelanda polisinin açıkladığı yeni veriler, 2007 ila 2017 yılları arasında 518 kişinin öldürüldüğünü ortaya koydu.

Veriler, aynı zaman aralığında diğer 216 kişinin de kazara (kasıtsız) öldürüldüğünü gösterdi.

Geçici istatistikler geçen yıl 35 kişinin cinayete kurban gittiğini ortaya koyarken, bunun ülkenin 1975'ten bu yana gördüğü en düşük cinayet oranı olduğu vurgulandı.

Yaklaşık 4,6 milyon nüfuslu ülkede, hem taksirle hem de kasten öldürme vakalarının bilançosuna göre 2016 yılında 58, 2017'de ise 48 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Diğer yandan, mevcut ya da eski eşi tarafından öldürülen kişi sayısının, 2007-2011 arasında 63 iken 2012-2016 arasında 52'ye düştüğü görüldü.

Cezai soruşturmalar ulusal yöneticisi olan Dedektif Başkomiser Tim Anderson, cinayetlerin sayısının azalmasına rağmen, bu sayıların her birinin yaslı bir aileyi temsil ettiği gerçeğini değiştirmediğini söyledi.

Anderson, 5 yaşın altındaki çocukların cinayet kurbanlarının yüzde 12'sini oluşturduğuna dikkati çekti.

