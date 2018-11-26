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Yeni Zelanda’da 145 pilot balina telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 06:40 | Son Güncelleme

Stewart Adası kıyılarında karaya vuran balinaların telef olduğu açıklandı

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda’nın Stewart Adası sahilinde karaya vuran ve denize dönemeyen 145 pilot balinanın telef olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 145 pilot balina henüz bilinmeyen bir nedenle ülkenin güneyinde yer alan Rakiura/Stewart Adası sahilinde karaya oturdu.

DOC Rakiura Operasyon Müdürü Ren Leppens, Mason Körfezi'nin güney ucunda karaya vurduğu tespit edilen balinaları bulduklarında çoğunun ölmüş olduğunu, hayatta kalan ancak kurtarılmaları mümkün olmayan memelilere de ötanazi uygulandığını açıkladı.

Ötanazi uygulamasının üzücü fakat bu tür durumlarda gerekli olduğunu aktaran Leppens, "Ne yazık ki kalan balinaları başarılı bir şekilde yeniden yüzdürme olasılığı son derece düşüktü." dedi.
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- Balinaların neden karaya vurduğu tam olarak bilinmiyor

Yeni Zelanda kıyılarında geçmiş yıllarda da sıkılıkla yaşanan balinaların karaya vurmasının nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bazı faktörler belirlenmiş durumda.

Bu faktörler arasında, memelilerin seyrüsefer hatası, denizlerdeki coğrafi özellikler, suların hızla yükselip düşmesi (gelgit), bir avcı tarafından kovalanmaları, balinaların avlarını sığ sulara kadar kovalaması, gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları veya şiddetli hava koşulları yer alıyor.

Dünyada balinaların karaya oturması vakalarının en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Altın Körfez sahilinde Şubat 2017’de karaya vuran 450 pilot balinanın yüzde 70’i, 2009 yılında Chatham Adaları yakınında 100'den fazla pilot balina telef olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
145 pilot balina Yeni Zelanda

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