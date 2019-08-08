Yeni Zelanda’da 19 milyon yıl önce yaşayan bir metrelik papağan fosili bulundu

Yeni Zelanda'nın güneyindeki St. Bathans bölgesinde 2008'de bulunan kuş bacağı fosilinin 19 milyon yıl önce yaşayan, bir metre boyunda bir papağana ait olduğu ortaya çıktı.

Kemikler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları bilim dergisi Biology Letters'da yayımlandı.

Yedi kilodan biraz daha fazla ağırlığa sahip olan papağanın birçok kuşun aksine uçamadığı ve etobur olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, bu kuşun günümüzde yaşayan en büyük papağanlar olan kakapo'lardan iki kat daha ağır olduğunu söylüyor. Yeni Zelanda'da bilinen 144 kakapo var. Bu kuşların hepsinin bir ismi olduğu söyleniyor.

Herkül papağan

Çalışmayı yürüten Avustralya Flinders Üniversitesi ve NSW Paleontoloji Üniversitesi uzmanları buldukları bu papağan türüne, boyutları ve gücüne atıfla "Heracles inexpectatus" (Herkül) adını verdi.

Daha önce bir kartal ya da ördeğe ait olduğu düşünülen kemikler 11 yıl boyunca muhafaza edildikten sonra bu yılın başlarında yeniden incelenmeye alınmıştı.

Prof. Trevor Worthy, bir öğrencisinin papağanın kemiklerini laboratuvardaki bir araştırma projesi sırasında tesadüfen bulduğunu söyledi.