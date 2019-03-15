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Yeni Zelanda’da 2 camiye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 08:23 | Son Güncelleme

Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı vaktinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu, 4 kişini yakalandığı açıklandı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan silahlı saldırıda biri kadın 4 kişi yakalandı.

Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından 3’ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını, ölü ve yaralıların bulunduğu açıkladı.

- "Yeni Zelanda için karanlık bir gün olduğu açık"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir." dedi.

- "Üzgünüz sarsılmış vaziyetteyiz, yakından konuyu takip ediyoruz"

Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üzgünüz sarsılmış vaziyetteyiz, yakından konuyu takip ediyoruz." dedi.

Saldırıda ölen veya yaralananlar arasında şu ana kadar Türk vatandaşı bulunmadığı bilgisi ulaştığını aktaran Büyükelçi Ergin, "Çok dar bir bilgi var şu aşamada. Hala operasyonlar devam ettiği için bir yetkililer kesinlikle şu aşamada operasyonlara bir şey getirmemek için henüz resmi bilgi aktarmıyorlar." diye konuştu.

Büyükelçi Ahmet Ergin, ölen ve yaralananlar bulunduğunu da aktardı.

- Operasyonlar sürüyor

Operasyonların sürdüğünü açıklayan Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, hayatını kaybedenlerini sayısı ve kimliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımda bulunmayacaklarını söyledi. Saldırının ardından şehirde okullar tatil edilirken yollar kapatıldı. Hastanelerin sadece acil servislerinin hizmet verdiği kente, güvenlik birimlerinin alarma geçirildiği belertildi.

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Anahtar Kelimeler:
camilere saldırı Yeni Zelanda

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