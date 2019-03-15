Yeni Zelanda’da 2 camiye saldırı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir." dedi.

Saldırıda ölen veya yaralananlar arasında şu ana kadar Türk vatandaşı bulunmadığı bilgisi ulaştığını aktaran Büyükelçi Ergin, "Çok dar bir bilgi var şu aşamada. Hala operasyonlar devam ettiği için bir yetkililer kesinlikle şu aşamada operasyonlara bir şey getirmemek için henüz resmi bilgi aktarmıyorlar." diye konuştu.

Büyükelçi Ahmet Ergin, ölen ve yaralananlar bulunduğunu da aktardı.

- Operasyonlar sürüyor

Operasyonların sürdüğünü açıklayan Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, hayatını kaybedenlerini sayısı ve kimliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımda bulunmayacaklarını söyledi. Saldırının ardından şehirde okullar tatil edilirken yollar kapatıldı. Hastanelerin sadece acil servislerinin hizmet verdiği kente, güvenlik birimlerinin alarma geçirildiği belertildi.

