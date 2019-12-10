HABER

Yeni Zelanda’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 04:54 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda yer alan Gisborne kentinin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda Jeoloji Kurumu GeoNet’ten yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gisborne kentinin 20 km güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 12:58 (TSİ 02.58) sularında denizin 29 km derinliğinde meydan olan depremin ardından açıklama yapan Yeni Zelanda Sivil Savunma Birimi, tsunami riskinin bulunmadığını duyurdu.

Yangın ve Acil Servis kurumu da Gisborne bölgesinde hissedilen depremde herhangi bir hasar bildirimi yapılmadığını açıkladı.

- Depremin Beyaz Ada'daki yanardağ patlaması ile bağlantısı yok

Öte yandan GeoNet, depremin dün meydan gelen ve 5 kişinin ölümüne, 8 kişinin kaybolmasına ve 31 kişinin de yaralanmasına neden olan neden Beyaz Ada'daki yanardağ patlamasıyla bağlantısı bulunmadığını açıkladı. (AA)

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştuHDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu
Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı!Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler!

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı!

ABD Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdı

ABD BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdı

Pendik'te bir sitedenin giriş katında çıkan yangında üst katta oturanlar mahsur kaldı

Yangın sonrası binada mahsur kaldırlar!

Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Beyaz Saray'da önemli randevu! Bir araya gelecekler!

Bağdat'ta 'milyonluk gösteri' öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Ülkede alarm durumuna geçildi! Dünyanın gözü orada!

İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.