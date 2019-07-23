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Yeni Zelanda'da ateşli silahlara sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 06:36 | Son Güncelleme

Christchurch'te 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ateşli silahlarla ilgili ikinci düzenleme yürürlüğe girdi

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'da Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından ateşli silahlarla ilgili sıkı denetimlerde ikinci aşamaya geçildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısının hemen ardından çıkarttıkları yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerinin toplatılmasıyla ilgili yasaya ek olarak yeni yürürlüğe giren Ateşli Silahlar Yasası'nın ayrıntılarını paylaştı.

Yeni yasanın silah edinme şartları, güvenlik, ruhsat ve kişisel sorumluluklar gibi alanlarda sıkı denetim getirdiğini belirten Ardern, "Nisan ayında saldırı tüfeklerini ve askeri tarzı yarı otomatikleri yasaklayarak piyasadaki en tehlikeli silahları almak için harekete geçtik. Şimdi diğer ateşli silahların yanlış ellere düşmesini önlemek için harekete geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Christchurch kentinde 15 Mart'ta gedcekleştirilen terör saldırısının silahlarla ilgili yasaların hatalı olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Ardern, "Silah yasalarımız, 1983'ten kalma ve tehlikeli bir şekilde tarihi geçmişti." dedi.

- Ziyaretçilere satılmayacak

Başbakan Ardern'in detaylarını açıkladığı yeni yasada, silah ruhsatlarının 5 yılda bir yenilenmesi, silah alıcılarının yanı sıra satıcılarının da ruhsat almalarının sıkılaştırılması, ülkeyi ziyaret edenlere silah satılmaması, ateşli silah reklamlarının denetim altına alınması, silah sahiplerinin davranışlarında endişeli durum görülmesi halinde polisin ruhsatı yeniden değerlendirmeye alması gibi maddeler bulunuyor.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi yaşamını yitirmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırı sonrasında harekete geçen Başbakan Ardern yönetimindeki Yeni Zelanda hükümetinin kısa sürede ülkedeki yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerinin toplatılmasını zorunlu kılan kanunu çıkartması takdirle karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ateşli silahlar yasası Yeni Zelanda

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