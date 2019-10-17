Yeni Zelanda’da cami saldırılarını yapan teröristi yakalayan polislere cesaret ödülü

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişi yaralayan teröristi yakalayan iki polis cesaret ödülüne layık görüldü.

Yeni Zelanda Polis Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 mart 2019’da Christchurch’teki Nur ve Linwood camilerine terör saldırısında bulunan terörist Brenton Tarrant’ı (29) yakalayan iki polis memuruna 2019 Yeni Zelanda Polis Birliği Cesaret Ödülü verildi.

Arkadaşları tarafından aday gösterilen iki polis memurunun isimlerini, mahkemenin aldığı gizlilik kararından dolayı A ve B olarak tanımlayan Yeni Zelanda Polis Birliği, ödüllerin başkent Wellington’daki özel bir törende Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından verildiğini açıkladı.

Açıklamada, iki polisin, ödüle layık görülmelerinden dolayı gurur duyduklarını ifade ettikleri belirtildi.

- Teröristi yakalayan polisler: "İşimizi yaptık"

Açıklamaya göre, teröristi yakalayan polisler, uzun yıllar yakın arkadaş olmalarından dolayı birbirlerinin yeteneklerini bilerek teröriste müdahale ettiklerini kaydetti.