Yeni Zelanda'da Camilere Saldıran Tarrant Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı

Geçen yıl 15 Mart tarihinde Yeni Zelanda’da iki ayrı camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 52 kişinin ölümüne, 40 kişinin de yaralanmasına neden olan Avustralyalı Brenton Tarrant hakkında mahkeme, ömür boyu hapis cezası kararı verdi.

29 yaşındaki Tarrant hayatının sonuna kadar hapiste kalacak ve herhangi bir af ya da indirimden yararlanması da mümkün olamayacak.

Bu Yeni Zelanda’da verilen ilk ömür boyu hapis cezası olarak da tarihe geçti. Mahkemenin kararını açıklayan yargıç Cameron Mander, yaptığı konuşmada, Tarrant’ın hiçbir pişmanlık emaresi göstermemesine de atıfta bulundu ve “İşlediğiniz suçlar korkunç. Ölene kadar hapiste dahi kalsanız bu işlediğiniz suçların gereğini karşılamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan ölenlerin yakınları ve olaydan yaralı olarak kurtulanlar mahkemenin kararından memnun olduklarını dile getirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de yaptığı değerlendirmede “Bu kişi bir daha gün ışığını göremeyecek. 15 Mart’ın yarattığı travma kolaylıkla atlatılamayacak ancak umuyorum ki buna neden olan teröristin adını bugün son kez duymuş olacağız. Bir ömür boyu mutlak bir sessizliği hak ediyor” dedi.