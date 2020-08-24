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Yeni Zelanda'da Camilere Saldırarak 51 Kişiyi Öldüren Tarrant'ın Davası Sürüyor

24.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Geçen yıl Yeni Zelanda’da iki ayrı camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant bugün hakim karşısına çıktı

Yeni Zelanda'da Camilere Saldırarak 51 Kişiyi Öldüren Tarrant'ın Davası Sürüyor

Geçen yıl Yeni Zelanda’da iki ayrı camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant bugün hakim karşısına çıktı. Tarrant’ın bugünkü duruşmda konuşan ölenlerin yakınlarının konuşmalarını büyük bir soğukkanlılıkla dinlediği görüldü.

Avustralya vatandaşı olan 29 yaşındaki Tarrant, 51 kişiyi öldürmek 40 kişiye yönelik de cinayet girişiminde bulunmaktan suçlanıyor. Savcılık, iddianamesinde Tarrant, maksimum sayıda insanı öldürebilmek için dikkatle plan yaptığını belirtti.

Savcılık ayrıca Tarrant’ın bu saldırıyı gerçekleştirmek için yıllar içerisinde çok sayıda silah satın aldığını ve saldırı yapacağı camileri detaylı olarak belirlemek üzere bu alanlar üzerinde dronelarla çekimler yaptığının belirlendiğini belirtti.

Geçen yıl 15 Mart’ta gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası alması beklenen Tarrant, ülkede bu cezaya çartptırılan ilk kişi olacak.

Mahkeme, yarın da devam etmesi beklenen duruşma sırasında zaman zaman Tarrant’ın söz almasına da izin verecek.

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