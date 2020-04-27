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Yeni Zelanda'da Corona'yla Savaşan Türk Konuştu

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Eşi ve iki çocuğuyla yaşadığı Yeni Zelanda'da Corona virüsüne yakalanan Türk göçmen Hande Karabacak yaşadıklarını VOA Türkçe'ye anlattı

Yeni Zelanda'da Corona'yla Savaşan Türk Konuştu

Hande Karabacak, eşi ve iki çocuğuyla ‘Yüzüklerin Efendisi’ filmindeki Hobitton’ıyla meşhur küçük bir kasabada, Matamata’da çiftçilikle hayatlarını sürdürürken Corona’yla tanışmış.

Yeni Zelanda’da Corona’yla ilgili rakamların henüz dünyanın başka bölgelerindeki kadar yüksek olmaması belli ki hastalığa yakalanma olasılığını azaltmıyor. Ülkedeki vaka sayısı 950, 20 hastanın tedavisi hastanede sürüyor, bir kişi de hayatını kaybetti.

Hande Karabacak için yatak odası 27 Mart’dan beri evin kırmızı bölgesi. Sadece eşi, o da yemek bırakmak için girip çıkıyor. Beş ve yedi yaşlarındaki iki çocuğun bakımı ve küçük yeşillikler ekili bostan işleri de eşinin üzerinde.

Hastalığı onu mecbur bıraktığı halde hafifleterek atlatmaya çalıştığı öksürük nöbetleriyle, konuşmasının arada bölünmesine ‘afedersiniz’ diyerek devam ediyor ve Yeni Zelanda’da bir Türk göçmen ailenin Corona’yla imtihanını VOA Türkçe’ye tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Kimden, nasıl bulaştığını; Yeni Zelanda’da testlerin kaça, nasıl yapıldığını, çocuklarına ve eşine bulaştırmamak için aldıkları önlemleri ve hastalığın pençesine düşecek olanlara ve yakınlarına faydalı olabilecek önerilerde bulundu.

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