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Yeni Zelanda’da depremin ardından halk yüksek bölgelere koştu

05.03.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda’da dün meydana gelen 3 depremin ardından büyük panik yaşayan halk, tsunami uyarısı nedeniyle yüksek bölgelere çıktı.

Yeni Zelanda’da dün meydana gelen 3 depremin ardından büyük panik yaşayan halk, tsunami uyarısı nedeniyle yüksek bölgelere çıktı. Doğal Afet Yönetim Kurumu (NEMA) bugün tsunami uyarı seviyesini düşürürken, deniz kenarlarından uzak durulması şartıyla insanların evlerine dönebileceklerini bildirdi.
Yeni Zelanda dün 7.3, 7.4 ve 8.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İlk depremin ardından yapılan tsunami uyarısı nedeniyle kıyı bölgelerde yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Kendi imkanları ile yüksek bölgelere çıkmaya çalışanlar ise yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Yeni Zelanda Doğal Afet Yönetim Kurumu (NEMA) bugün yaptığı açıklamada, tsunami uyarı seviyesinin düşürüldüğünü duyurarak, büyük dalgaların geçtiğini, plajlardan ve deniz kenarından uzak durmak şartıyla vatandaşların evlerine dönebileceklerini belirtti.
Öte yandan, ülkede dün ilk deprem Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta, 10 kilometre derinlikte 7.3 büyüklüğünde meydana gelmişti. İlk depremden 4 saat sonra ülkeye bağlı Kermadec Adaları’nda 7.4 büyüklüğünde ikinci deprem, 2 saat sonra yine Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinlikte 8.1 büyüklüğünde 3. deprem kaydedilmişti.

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