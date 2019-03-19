Yeni Zelanda'da Federal Mecliste terör kurbanları için Kur'an okundu

"Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır (153). Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz (154). Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele (155). Onlar, başlarına bir musibet gelince, 'Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz' derler (156)."

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Federal Mecliste Kur'an-ı Kerim okundu.

Meclis Başkanı Trevor Mallard, "Bugün bir grup dini lidere, birlik beraberliğimizin göstergesi olarak benimle Meclis salonuna girmelerini istedim. Dolayısıyla bugünkü açılış duamız normalden uzun olacak." dedi.

- Başbakan Ardern'den "Esselamu aleyküm"

Açılışın ardından hükümet adına ilk sözü alan Başbakan Ardern, konuşmasına "Esselamu aleyküm" diyerek başladı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenleri anan Ardern, "Onlar Yeni Zelandalılardı, onlar bizdi. Onlar biz olduğu için biz onların yasını tutuyoruz." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ardern, "Acınızı bütünüyle paylaşmamıza imkan yok ancak her aşamada sizin yanınızda olacağız." dedi.

Ardern, teröristi engellemeye çalışanlara ve onu yakalayan polislere gösterdikleri kahramanlık için teşekkür etti.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

