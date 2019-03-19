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Yeni Zelanda'da Federal Mecliste terör kurbanları için Kur'an okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

Christchurch kentindeki terör saldırısının ardından yapılan ilk Federal Meclis oturumu Kur'an-ı Kerim okunarak başladı - İmam Nizam-ül Hak Thanvi Meclis kürsüsünden Bakara Suresi'nin 153 ila 156'ncı ayetlerini okudu - Arapça okunan ayetler İngilizceye çevrildi - Başbakan Jacinda Ardern, Mecliste yaptığı konuşmaya "Esselamu aleyküm" diyerek başladı - Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: - "Onlar (terör saldırısında hayatını kaybedenler) Yeni Zelandalılardı, onlar bizdi. Onlar biz olduğu için biz onların yasını tutuyoruz"

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Federal Mecliste Kur'an-ı Kerim okundu.

Yeni Zelanda kamu yayıncılık kurumu TVNZ'de yer alan habere göre, Meclisin terör saldırısı sonrası ilk oturumu, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin okunmasıyla başladı.

İmam Nizam-ül Hak Thanvi Meclis kürsüsünden Bakara Suresi'nin 153-156. ayetlerini okudu. Ardından İmam Tahir Navaz, Arapça okunan ayetleri İngilizceye çevirdi. Okunan ayetler şöyle:

"Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır (153). Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz (154). Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele (155). Onlar, başlarına bir musibet gelince, 'Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz' derler (156)."

TVNZ'in internet sitesine yayımladığı videoya eşlik eden haberinde "İmamın seslendirdiği etkileyici dua parlamentoda yankılandı." ifadesi kullanıldı.

Meclis Başkanı Trevor Mallard, "Bugün bir grup dini lidere, birlik beraberliğimizin göstergesi olarak benimle Meclis salonuna girmelerini istedim. Dolayısıyla bugünkü açılış duamız normalden uzun olacak." dedi.

- Başbakan Ardern'den "Esselamu aleyküm"

Açılışın ardından hükümet adına ilk sözü alan Başbakan Ardern, konuşmasına "Esselamu aleyküm" diyerek başladı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenleri anan Ardern, "Onlar Yeni Zelandalılardı, onlar bizdi. Onlar biz olduğu için biz onların yasını tutuyoruz." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ardern, "Acınızı bütünüyle paylaşmamıza imkan yok ancak her aşamada sizin yanınızda olacağız." dedi.

Ardern, teröristi engellemeye çalışanlara ve onu yakalayan polislere gösterdikleri kahramanlık için teşekkür etti.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
terör saldırısı Yeni Zelanda

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