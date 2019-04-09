"Yeni Zelanda'da gördüklerimiz siyasetteki zehirli dilin sonucu"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin ölümüne neden olan iki camiye yönelik terör saldırısının ''siyasetteki zehirli dilden'' kaynaklandığını söyledi.

Grandi, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bugün dünya genelinde benzeri görülmemiş mülteci ve göç sorununa dikkati çekerek, yerlerinden edilmiş yaklaşık 70 milyon mülteci ve göçmenin çoğunun ''insan kaynaklı çatışmaların'' kurbanı olduğunu ifade etti.

Mültecilerin çoğu zaman da siyasette hedef alındığına değinen Grandi, ''Siyaset dilinde, medyada, sosyal medyada, hatta günlük konuşmalarda bile böylesine zehirli bir söylem görmemiştim. Yeni Zelanda'da Christchurch'te gördüklerimiz siyasetteki zehirli dilin sonucudur.'' dedi.

Dünyadaki mültecilerin yüzde 85'inin yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu söyleyen Grandi, bu ülkelere desteğin artırılması çağrısı da yaptı.

