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Yeni Zelanda'da havaalanında şüpheli paket alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:18 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyindeki Dunedin Havaalanı "şüpheli paket" nedeniyle kapatıldı

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Dunedin Havaalanı, "şüpheli paket" nedeniyle kapatıldı.

Yeni Zelanda'da yayın yapan Otago Daily Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Dunedin şehrinde ek binasında şüpheli paket bulunan havaalanı hizmete kapatıldı, uçuşlar iptal edildi.

Yerel bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, polisin tedbir olarak binayı kordona aldığını ve bomba imha ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Dunedin Havaalanı şüpheli paket terör saldırısı Yeni Zelanda

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